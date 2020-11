Πολιτική

Κορονοϊός: σε καραντίνα ο Τάκης Θεοδωρικάκος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι έδειξε το πρώτο τεστ, στο οποίο υποβλήθηκε ο υπουργός Εσωτερικών.

Σε προληπτική καραντίνα τέθηκε ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, καθώς συνεργάτης του με τον οποίο προ πενθημέρου, ήταν μαζί για συνεργασία στο γραφείο του, διαγνώστηκε θετικός στον Covid-19.

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπεβλήθη σε έλεγχο αμέσως μόλις το πληροφορήθηκε, το Σάββατο το απόγευμα, και ήταν αρνητικός. Ο έλεγχος θα επαναληφθεί τη Δευτέρα. Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της συνεργασίας οι δύο άνδρες φορούσαν διαρκώς μάσκα.

Αντίστοιχα, όλοι οι συνεργάτες του υπουργού Εσωτερικών, θα περάσουν από τεστ για κορονοϊό, αναφέρει σχετική ενημέρωση του Υπουργείου.

Να σημειωθεί ότι ο υπουργός Εσωτερικών, έχει δώσει εντολή, το νομοσχέδιο για την αξιοκρατία στο σύστημα προσλήψεων στο Δημόσιο και την ενίσχυση του ΑΣΕΠ, να κατατεθεί κανονικά αύριο Δευτέρα, όπως αρχικά ήταν προγραμματισμένο, για δημόσια διαβούλευση.