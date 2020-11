Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ για απαγόρευση συναθροίσεων: στήνουν σκηνικό έντασης με αφορμή το Πολυτεχνείο

«Είναι αναγκαίο όλοι μας να μπούμε σε καραντίνα. Όχι όμως η δημοκρατία», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Επικοινωνία Τσίπρα τη Δευτέρα με αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Δριμεία κριτική στην κυβέρνηση ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία με ανακοίνωση του σχετικά με την απαγόρευση των συναθροίσεων, ενώ σύμφωνα με κομματικές πηγές, ο Αλέξης Τσίπρας θα έχει τη Δευτέρα επικοινωνία με αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Η αξιωματική αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση έχει χάσει εντελώς τον έλεγχο σε πανδημία και οικονομία «και προσπαθεί με αφορμή το Πολυτεχνείο να στήσει ένα τεχνητό σκηνικό έντασης προκειμένου να αλλάξει την ατζέντα από τις εγκληματικές της ευθύνες για την εξέλιξη της πανδημίας». Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τον πρωθυπουργό «να μην επιμείνει σε έναν αντιδημοκρατικό κατήφορο». «Είναι αναγκαίο όλοι μας να μπούμε σε καραντίνα. Όχι όμως η δημοκρατία», τονίζει.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρει ότι το κόμμα, με απόλυτο σεβασμό στις ιδιαίτερες υγειονομικές συνθήκες, από την πρώτη στιγμή δήλωσε ότι ο φετινός εορτασμός της εξέγερσης του Νοέμβρη δεν μπορεί και δε πρέπει να γίνει όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή με τη μαζική συμμετοχή πολιτών και την διεξαγωγή της πορείας προς την πρεσβεία των Η.Π.Α. «Η προστασία της ανθρώπινης ζωής και το αίσθημα κοινωνικής αλληλεγγύης μας επιβάλλει να τιμήσουμε την εξέγερση της νεολαίας με διαφορετικούς τρόπους και τηρώντας όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για τη προστασία της δημόσιας υγείας», επισημαίνει.

Τονίζει ότι «η κυβέρνηση της Ν.Δ. όμως, έχοντας χάσει εντελώς τον έλεγχο τόσο στο ζήτημα της πανδημίας όσο και σε αυτό της οικονομίας, προσπαθεί με αφορμή το Πολυτεχνείο να στήσει ένα τεχνητό σκηνικό έντασης προκειμένου να αλλάξει την ατζέντα από τις εγκληματικές της ευθύνες για την εξέλιξη της πανδημίας».

Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση «κάνει μια απέλπιδα προσπάθεια να εμφανίσει ένα ζήτημα δημόσιας υγείας ως ζήτημα καταστολής πολιτικών ελευθεριών και δημοκρατικών δικαιωμάτων» και πως «κάνει τεράστιο λάθος». Υπογραμμίζει ότι «ο αδιανόητος εφησυχασμός της για τη δημόσια υγεία και η εγκληματική της αδράνεια τους προηγούμενους μήνες δεν αντικαθίστανται με το όψιμο ενδιαφέρον και τον αυταρχισμό». Κι αυτό, όπως προσθέτει, «ιδίως όταν έχει αφήσει τα νοσοκομεία με λιγότερους εργαζόμενους, έχει αρνηθεί τη μαζικής συνταγογράφηση των Τεστ, τη λήψη ουσιαστικών μέτρων προστασίας στα σχολεία, στους εργασιακούς χώρους και έχει αφήσει για μήνες χιλιάδες πολίτες να συνωστίζονται καθημερινά στα ΜΜΜ».

Χαρακτηρίζει «υποκριτικό», μετά από όλα αυτά, όπως αναφέρει, «η κυβέρνηση να θυμάται την προστασία της ανθρώπινης ζωής μόνο σε ότι έχει να κάνει με τις εκδηλώσεις μνήμης για την επέτειο του Πολυτεχνείου». «Όπως είναι υποκριτικό να μιλάνε για το Πολυτεχνείο όσοι έχουν στις τάξεις τους στελέχη που έστησαν πολιτική καριέρα πάνω στην άρνηση των θυμάτων της εξέγερσης», προσθέτει. Ο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζει «πρωτοφανή και χουντικής έμπνευσης» την απόφαση της κυβέρνησης για περιστολή των συναθροίσεων άνω των τεσσάρων ατόμων τις μέρες του εορτασμού του Πολυτεχνείου, τονίζοντας ότι «δεν απαντά στην αδήριτη ανάγκη για την τήρηση από όλους των μέτρων υγειονομικής προστασίας αλλά στη προσπάθεια του κυρίου Μητσοτάκη να δημιουργήσει τεχνητή ένταση για να επιρρίψει αλλού τις δικές του ευθύνες. Καθώς και στη στόχευσή του να χαϊδέψει τα αυτιά ενός συντηρητικού ακροατηρίου καθώς και της Ακροδεξιάς πτέρυγας στο κόμμα του».

Υπογραμμίζει ότι «καμία κυβέρνηση και με κανένα πρόσχημα δεν δύναται να περιστέλλει άρθρο του Συντάγματος με μία απόφαση υπουργού ή αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. «Πόσο δε μάλλον», σχολιάζει, «η κυβέρνηση που πριν δύο μέρες έστελνε βουλευτές της έξω από το Πολυτεχνείο να επιχειρούν' μαζί με τα ΜΑΤ».

Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τα κόμματα, τους φορείς και τους δημοκρατικού πολίτες να περιφρουρήσουν τα μέτρα υγειονομικής προστασίας, αλλά και να περιφρουρήσουν τη δημοκρατία και τα πολιτικά δικαιώματα». «Είναι αναγκαίο όλοι μας να μπούμε σε καραντίνα. Όχι όμως η δημοκρατία», τονίζει. Ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία αναφέρει ότι «δεν θα παραστεί φέτος στο αστυνομοκρατούμενο Πολυτεχνείο για να καταθέσει στεφάνι», ότι «εορτασμός του Πολυτεχνείου με ραντεβού και άδεια από την Αστυνομία δεν μπορεί να υπάρχει» και πως «αντιπροσωπεία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ -Προοδευτική Συμμαχία θα βρεθεί και θα καταθέσει στεφάνι στον χώρο του ΕΑΤ-ΕΣΑ που μαρτύρησαν αγωνιστές της δημοκρατίας».

«Καμία αντισυνταγματική απαγόρευση δεν θα μας στερήσει το δικαίωμα να τιμήσουμε τους αγώνες του λαού και της νεολαίας για δημοκρατία, τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα υγειονομικής προστασίας», τονίζει και καλεί τον κ. Μητσοτάκη «να μην επιμείνει στην τεχνητή όξυνση και στην επίδειξη αχρείαστης καταστολής. Να μην επιμείνει σε έναν αντιδημοκρατικό κατήφορο». Σε κάθε περίπτωση, υπογραμμίζει ότι «τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, όσο και η πλειοψηφία του λαού μας δεν θα κάνει ούτε βήμα πίσω στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων της κοινωνίας για μια ζωή με ασφάλεια, δημοκρατία και δικαιοσύνη».

Αχτσιόγλου: κυβερνούν μόνο με την καταστολή και με πραξικοπηματικές εκτροπές

"Ο κ. Χρυσοχοΐδης πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβει ότι τα συνταγματικά δικαιώματα δεν τίθενται υπό την αίρεση ούτε της δικής του έγκρισης, ούτε της αστυνομίας, ούτε του κ. Μητσοτάκη. Κάτι δεν του έχουν εξηγήσει σωστά" τονίζει η βουλευτής Επικρατείας και τομεάρχη Οικονομικών της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, Έφη Αχτσιόγλου και προσθέτει:

"Είναι βέβαια προφανής σε όλους η πρόκληση και η παγίδα που στήνεται εδώ από την κυβέρνηση. Δεν θα πέσουμε σε αυτή. Το βέβαιο είναι ότι μια κυβέρνηση που έχει φτάσει σε τέτοιο αδιέξοδο, ώστε να κυβερνά μόνο με την καταστολή και με πραξικοπηματικές εκτροπές, δεν έχει πολύ μέλλον".

Τζανακόπουλος: χουντικής έμπνευσης μέτρο η απαγόρευση συναθροίσεων

"Η απαγόρευση συναθροίσεων άνω των τριών ατόμων σε όλη την επικράτεια δεν είναι μέτρο προστασίας της δημόσιας υγείας. Είναι προετοιμασία εκτροπής, ή, καλύτερα, είναι η εκτροπή. Η αναστολή άρθρων του Συντάγματος με εντολή υπουργού και απόφαση του αρχηγού της αστυνομίας είναι μια αδιανόητη πραξικοπηματική κίνηση" αναφέρει σε δική του ανακοίνωση ο Γραμματέας της Κ.Ε του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Τζανακόπουλος και προσθέτει:

"Ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Χρυσοχοΐδης εφαρμόζουν τις μέρες του Πολυτεχνείου ένα χουντικής έμπνευσης μέτρο που πρέπει να βρει απέναντι όλους τους δημοκρατικούς πολίτες. Επιστροφή στο παρελθόν ή εικόνα από ένα δυστοπικό μέλλον; ‘Ο,τι και να είναι δεν πρέπει να το επιτρέψουμε!".

Σπίρτζης: η χώρα σε δεύτερο lockdown, η Δημοκρατία σε μόνιμο lockdown

Σε σχόλιό του ο τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη της Κ.O. του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Σπίρτζης τονίζει:

"H χώρα σε δεύτερο lockdown, η Δημοκρατία σε μόνιμο lockdown. Για να κρύψουν τις τεράστιες ευθύνες τους για την υγειονομική και οικονομική κρίση, τρομοκρατούν και πάλι.... Δεν έχουμε να προσθέσουμε τίποτα άλλο.... από το να «καμαρώσουμε» μερικά από τα έργα του επιτελικού αστυνομικού κράτους της κυβέρνησης Μητσοτάκη".