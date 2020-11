Πολιτική

Γεννηματά για απαγόρευση συναθροίσεων: η κυβέρνηση ρίχνει λάδι στη φωτιά

Η κα Γεννηματά σημειώνει ότι η κυβέρνηση επιδιώκει με την στάση της να οδηγήσει σε μια τεχνητή σύγκρουση για να αποκομίσει μικροκομματικά οφέλη.

Θέση για την απόφαση της κυβέρνησης να απαγορεύσει τις δημόσιες συναθροίσεις πήρε η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά.

Όπως τονίζει, "για να κερδίσουμε τη μάχη με τον κορονοϊό πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Το είπα και δεν θα κουραστώ να το λέω. Κάποιοι δεν θέλουν, επιλέγουν τον διχασμό και μάλιστα με αφορμή και την επέτειο του Πολυτεχνείου. Πρώτη η κυβέρνηση που ρίχνει λάδι στη φωτιά με απαγορεύσεις που θυμίζουν τα "Αποφασίζομεν και διατάσσομεν"".

"Δυστυχώς παγιδεύονται στη μεθόδευση της Κυβέρνησης και άλλες πολιτικές δυνάμεις. Ας επικρατήσει η κοινή λογική, είναι αυτή τη στιγμή το αντίδοτο απέναντι στον φανατισμό, στη βία και τις αντιδημοκρατικές πρακτικές. Το Κίνημα Αλλαγής αυτή τη στάση κρατά. Σταματήστε τώρα, η χώρα δεν αντέχει άλλη διχόνοια" καταλήγει η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ.