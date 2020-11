Πολιτική

Πέτσας: να δείξουν συλλογική ωριμότητα και ατομική ευθύνη οι πολιτικοί αρχηγοί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι απαντά ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος στον Αλέξη Τσίπρα και τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς που αντιδρούν στην απαγόρευση των συναθροίσεων.

Σκληρή απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα, για την ανάρτησή του και την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για την απαγόρευση των συναθροίσεων, δίνει ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα και στους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς για ατομική ευθύνη και συλλογική ωριμότητα.



"Πόσες αντιφάσεις χωράνε σε μια ανάρτηση; Πολλές, αν διαβάσει κανείς την ανάρτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Που από τη μια καλεί να «μπούμε σε καραντίνα» για λόγους δημόσιας υγείας, αλλά από την άλλη προσφέρει κάλυψη σε όσους εμφανίζονται μονίμως αντιδραστικοί αρνητές της πρωτόγνωρης κατάστασης που ζούμε, θεωρώντας ότι μπορούν να ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά στην τήρηση των νόμων. Ότι ο ιός κολλάει παντού αλλά κάνει εξαίρεση στις πορείες, όποτε κι αυτοί πρέπει να εξαιρεθούν από την τήρηση των νόμων που μονο στοχο έχουν τη διαφύλαξη της δημοσιας υγειας. Υπηρέτης δύο αφεντάδων ο κ. Τσίπρας δεν καταλαβαίνει ότι η εποχή τον ξεπέρασε, καθώς οι πολίτες έχουν αντιληφθεί ότι φέτος είναι αλλιώς" αναφέρει ο κ. Πέτσας και προσθέτει:



"Όπως δεν παρελάσαμε στις εθνικές μας επετείους, όπως δεν γιορτάσαμε στις εκκλησιές μας το Πάσχα, έτσι και η μεγάλη για τη Δημοκρατία μας επέτειος του Πολυτεχνείου, θα τιμηθεί φέτος χωρίς να γίνει πορεία. Είναι απαραίτητο για να αποφευχθεί ο συγχρωτισμός που τρέφει τον κορονοιό.



Ατομική ευθύνη και συλλογική ωριμότητα, από όλους, ιδίως από τους πολιτικούς αρχηγούς και τα κόμματα είναι απαραίτητα συστατικά για να βγούμε όρθιοι, όλοι μαζί, και από αυτή την κρίση. Ας επιδείξουν όλοι υπευθυνότητα στην πιο κρίσιμη ώρα αυτής της μάχης. Με τη στάση μας ας βοηθήσουμε γιατρούς και νοσηλευτές που δίνουν τη μάχη στην πρώτη γραμμή, για να σώσουν ζωές".

Η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ

Σε απάντηση του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία στον κυβερνητικό εκπρόσωπο αναφέρεται «Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ή αδυνατεί να καταλάβει τι διαβάζει ή κοροϊδεύει τον κόσμο. Σε αντίθεση με την εγκληματική ανευθυνότητα της κυβέρνησης που τόσο καιρό δεν βλέπει επικίνδυνο συνωστισμό εν μέσω πανδημίας στις σχολικές τάξεις των 27 μαθητών, τις δημόσιες συγκοινωνίες και τους χώρους εργασίας και το θυμήθηκε μόνο για την επέτειο του Πολυτεχνείου, ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία από την αρχή ήταν ξεκάθαρος: Λόγω των υγειονομικών συνθηκών η φετινή πορεία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί και για αυτό αντιπροσωπεία του θα προχωρήσει μόνο σε κατάθεση στεφάνου στο ΕΑΤ - ΕΣΑ στη μνήμη των αγωνιστών της Δημοκρατίας. Ωστόσο, ο κ. Μητσοτάκης και ο εκπρόσωπός του οφείλουν να καταλάβουν ότι το πολίτευμα παραμένει Δημοκρατία και σε αυτό είναι αδιανόητο να αναστέλλουν την ισχύ του Συντάγματος με απόφαση Υπουργού ή αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. Εκτός εάν χαρακτηρίζουν «αρνητές της πανδημίας» και την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων που καταγγέλλει την πρωτοφανή αντιδημοκρατική μεθόδευση».

Νωρίτερα ο Αλέξης Τσίπρας έκανε λόγο για "πρωτοφανή και χουντικής έμπνευσης απόφαση της κυβέρνησης" που στόχο έχει να "δημιουργήσει τεχνητή ένταση για να επιρρίψει αλλού τις δικές του ευθύνες. Καθώς και στη στόχευσή του να χαϊδέψει τα αυτιά ενός συντηρητικού ακροατηρίου καθώς και της Ακροδεξιάς πτέρυγας στο κόμμα του".

Θέση για την απόφαση της κυβέρνησης να απαγορεύσει τις δημόσιες συναθροίσεις πήρε και η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά. Όπως τονίζει, "για να κερδίσουμε τη μάχη με τον κορονοϊό πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Το είπα και δεν θα κουραστώ να το λέω. Κάποιοι δεν θέλουν, επιλέγουν τον διχασμό και μάλιστα με αφορμή και την επέτειο του Πολυτεχνείου. Πρώτη η κυβέρνηση που ρίχνει λάδι στη φωτιά με απαγορεύσεις που θυμίζουν τα "Αποφασίζομεν και διατάσσομεν"".