Αμερικανικές εκλογές: ο Τραμπ παραδέχθηκε δημοσίως την ήττα του

Επανέλαβε τους ψευδείς ισχυρισμούς του για ευρεία εκλογική νοθεία. Πλήθος υποστηρικτών του κατέκλυσε του δρόμους της Ουάσινγκτον. Ένας άνδρας μαχαιρώθηκε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε σήμερα να αναγνωρίζει για πρώτη φορά δημοσίως ότι ο Δημοκρατικός αντίπαλός του Τζο Μπάιντεν είναι ο νικητής των προεδρικών εκλογών της 3ης Νοεμβρίου, αλλά επανέλαβε για μια ακόμη φορά τους ψευδείς ισχυρισμούς του για ευρεία νοθεία.

''Κέρδισε επειδή οι εκλογές ήταν Πειραγμένες. Κανένας παρατηρητής δεν επιτράπηκε, η ψηφοφορία ανατέθηκε σε μια Ακροαριστερή ιδιωτική εταιρεία, την Dominion, με κακή φήμη και εξοπλισμό που δεν μπορούσε να πληροί καν τις προϋποθέσεις για το Τέξας (όπου κέρδισα με μεγάλη διαφορά!), τα Ψεύτικα και Σιωπηλά ΜΜΕ & άλλα", έγραψε σήμερα το πρωί στο Twitter ο Τραμπ και η πλατφόρμα μάρκαρε την ανάρτησή του ως αμφισβητούμενη.

Ο Μπάιντεν νίκησε τον Τραμπ σε μια σειρά από πολιτείες-κλειδιά τις οποίες ο απερχόμενος πρόεδρος είχε κερδίσει το 2016. Ο Μπάιντεν εξάλλου κέρδισε 5.5 εκατομμύρια ψήφους-ή 3,6%-περισσότερες από τον Τραμπ. Το επιτελείο του Τραμπ έχει καταθέσει αγωγές επιχειρώντας να ανατρέψει το εκλογικό αποτέλεσμα σε πολλές πολιτείες, ανεπιτυχώς, και νομικοί υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν πολλές πιθανότητες να ανατραπεί με αυτό τον τρόπο το αποτέλεσμα. Η άρνηση του Τραμπ να παραδεχτεί την ήττα του δεν αλλάζει το γεγονός ότι ο Μπάιντεν είναι ο εκλεγμένος πρόεδρος, αλλά έχει καθυστερήσει την φυσιολογική διαδικασία της κυβέρνησης για την μετάβαση σε μια νέα προεδρία.

Στο μεταξύ, χθες ανταποκρινόμενοι σε καλέσματα κυρίως ακροδεξιών οργανώσεων, πλήθος υποστηρικτών του Τραμπ, κατέκλυσε του δρόμους της Ουάσινγκτον καταγγέλλοντας την «κλοπή», όπως λένε, στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, παρά την απουσία αποδεικτικών στοιχείων. Φεύγοντας από τον Λευκό Οίκο για να πάει να παίξει γκολφ, ο Τραμπ μπόρεσε να δει πολλές εκατοντάδες ανθρώπους που είχαν αρχίσει να συγκεντρώνονται στο κέντρο της ομοσπονδιακής πρωτεύουσας.

Η προεδρική αυτοκινητοπομπή πέρασε μπροστά από τη Freedom Plaza, όπου οι διαδηλωτές φώναζαν με ενθουσιασμό «Άλλα τέσσερα χρόνια» και «ΗΠΑ, ΗΠΑ». Η συγκέντρωση ήταν στο μεγαλύτερο μέρος της ειρηνική παρότι ξέσπασαν αρκετά επεισόδια ανάμεσα σε υποστηρικτές του Τραμπ και αντι-διαδηλωτές. Ένα άτομο μαχαιρώθηκε και μεταφέρθηκε στο Πρώτων Βοηθειών, ανακοίνωσαν οι ιατρικές υπηρεσίες και η πυροσβεστική της πόλης. Δεκάδες ακροδεξιοί, μέλη της οργάνωσης Proud Boys, έκαναν πορεία στους δρόμους, κάποιοι φορώντας κράνη και στρατιωτικά γιλέκα, ενώ μέλη του αριστερού κινήματος Antifa έκαναν δική τους αντι-διαδήλωση. Η αστυνομία της πόλης συνέλαβε τουλάχιστον δέκα άτομα, ανάμεσά τους και αρκετά εναντίον των οποίων απαγγέλθηκαν κατηγορίες για επίθεση.