Αθλητικά

Πέθανε ο θρυλικός τερματοφύλακας Ρέι Κλέμενς

Το αγγλικό ποδόσφαιρο θρηνεί τον χαμό του θρυλικού τερματοφύλακα της Λίβερπουλ και της Τότεναμ, Ρέι Κλέμενς, ο οποίος έφυγε στα 72 του χρόνια μετά από πολύχρονη μάχη με ανίατη ασθένεια.

Όπως ανακοίνωσε η ίδια η οικογένειά του «έφυγε ήρεμος από τη ζωή», αφήνοντας πίσω του τη σύζυγό του Βερόνικα τις κόρες του Τζούλι και Σάρα και τον γιο του Στέφεν.

Ο Ρέι Κλέμενς πέρασε 14 χρόνια στη Λίβερπουλ (πιθανώς ο καλύτερος τερματοφύλακας της ιστορίας της), από το 1967 ως το 1981, και άλλα οκτώ χρόνια στην Τότεναμ (από το 1981 ως το 1989).

Ο εκκλιπών, ο οποίος φόρεσε 61 φορές την φανέλα με τα λιοντάρια και κέρδισε 21 τίτλους στην καριέρα του, είχε χριστεί τιμητικά ιππότης στο τάγμα της βρετανικής αυτοκρατορίας για την προσφορά του στο ποδόσφαιρο, ενώ σε διάφορα δημοψηφίσματα κορυφαίων περιοδικών είχε ανακηρυχθεί κορυφαίος τερματοφύλακας όλων των εποχών μπροστά από τους Λεβ Γιασίν, Γκόρντον Μπανκς, Πατ Τζένινγκς και Πίτερ Σίλτον.