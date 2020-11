Πολιτική

Πολυτεχνείο: αντιδράσεις για την απαγόρευση συναθροίσεων

Αυστηρές κυρώσεις για τους παραβάτες. Αναλυτικά τα πρόστιμα. Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση και κόντρα Πέτσα-Τσίπρα. Τι λέει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων.

Εικόνες σαν και αυτές από προηγούμενες επετείους του Πολυτεχνείου θέλει να αποφύγει για λόγους υγείας η κυβέρνηση και έτσι με απόφαση του Αρχηγού της Αστυνομίας απαγορεύεται κάθε δημόσια συνάθροιση άνω των τεσσάρων ατόμων μέχρι το βράδυ της Τετάρτης.

Η απαγόρευση ισχύει από τις 6:00 το πρωί σήμερα 15 Νοεμβρίου, έως την Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου, στις 9:00 το βράδυ. Τα πρόστιμα σε όσους δεν πειθαρχήσουν θα είναι από 3.000 έως 5.000 χιλιάδες ευρώ για τους διοργανωτές και 300 ευρώ για τους πολίτες που θα λάβουν μέρος.

Η απόφαση αυτή της κυβέρνησης έχει προκαλέσει αντιδράσεις όχι μόνο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά και από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, η οποία χαρακτήρισε την απαγόρευση αντισυνταγματική, τονίζοντας ότι θα πρέπει άμεσα να ανακληθεί.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ότι με ολιγομελή αντιπροσωπεία θα καταθέσει στεφάνι στο ΕΑΤ ΕΣΑ και δεν θα κάνει πορεία προς την πρεσβεία των ΗΠΑ, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να συνομιλήσει τη Δευτέρα με τους υπόλοιπους αρχηγούς της αντιπολίτευσης αντιδρώντας στην απαγόρευση.

"Η απαγόρευση συναθροίσεων άνω των τριών ατόμων σε όλη την επικράτεια δεν είναι μέτρο προστασίας της δημόσιας υγείας. Είναι προετοιμασία εκτροπής, ή, καλύτερα, είναι η εκτροπή. Η αναστολή άρθρων του Συντάγματος με εντολή υπουργού και απόφαση του αρχηγού της αστυνομίας είναι μια αδιανόητη πραξικοπηματική κίνηση" αναφέρει σε δική του ανακοίνωση ο Γραμματέας της Κ.Ε του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Τζανακόπουλος.

Σκληρή απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα, για την ανάρτησή του και την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για την απαγόρευση των συναθροίσεων, έδωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα και στους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς για ατομική ευθύνη και συλλογική ωριμότητα.

Θέση για την απόφαση της κυβέρνησης να απαγορεύσει τις δημόσιες συναθροίσεις πήρε η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά. Όπως τονίζει, "για να κερδίσουμε τη μάχη με τον κορονοϊό πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Το είπα και δεν θα κουραστώ να το λέω. Κάποιοι δεν θέλουν, επιλέγουν τον διχασμό και μάλιστα με αφορμή και την επέτειο του Πολυτεχνείου. Πρώτη η κυβέρνηση που ρίχνει λάδι στη φωτιά με απαγορεύσεις που θυμίζουν τα "Αποφασίζομεν και διατάσσομεν"".

Σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ τόνισε ότι αυτές οι απαγορεύσεις θα ακυρωθούν στην πράξη από το οργανωμένο λαϊκό κίνημα, που ξέρει και να παλεύει και να τηρεί όλα τα μέτρα προστασίας, πολύ καλύτερα από την κυβέρνηση και τους κατασταλτικούς της μηχανισμούς.

Ο γραμματέας του ΜέΡΑ 25 τονίζει από πλευράς του ότι «ο ξέφρενος κυβερνητικός αυταρχισμός που εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας, θα φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα στην αντιμετώπιση της πανδημίας και θα οδηγήσει στην απο-νομιμοποίηση των μέτρων προφύλαξης των πολιτών από αυτήν». Προσθέτει δε ότι «με βαθιά ανησυχία για αυτές τις εξελίξεις, θα επικοινωνήσω σήμερα με τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης».