Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Τσαγκάρης στον ANT1: η επιδημία έχει ξεφύγει - δεν έχουμε δει τα χειρότερα (βίντεο)

Ο αναπληρωτής καθηγητής Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου "Αττικόν" μίλησε στον ΑΝΤ1 για την πορεία της πανδημίας. Γιατί δεν έχουν ακόμα αποδώσει τα μέτρα;