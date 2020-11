Αθλητικά

Τσιτσιπάς: Ήττα στην πρεμιέρα του ATP Finals

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας έδωσε μάχη, αλλά λύγισε από τον Τιμ.

Με ήττα από τον Ντόμινικ Τιμ ξεκίνησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς την προσπάθεια για την υπέρασπιση του τίτλου του στα ATP Finals. Στην πρεμιέρα του τελικού τουρνουά της σεζόν, στο Λονδίνο, ο Αυστριακός τενίστας νίκησε τον Έλληνα πρωταθλητή 7-6(5), 4-6, 6-3, παίρνοντας μία άτυπη ρεβάνς για την ήττα του στον τελικό της περσινής διοργάνωσης.

Το πρώτο σετ κρίθηκε στο τάι-μπρέικ κι εκεί ο Τσιτσιπάς έχασε μεγάλη ευκαιρία, καθώς προηγήθηκε 4-1 και 5-3, αλλά ο Τιμ με τέσσερις σερί πόντους έφτασε στη νίκη με 7-5. Στο δεύτερο σετ ο Έλληνας τενίστας «έσπασε» νωρίς το σερβίς του αντιπάλου του και κράτησε το δικό του ως το τελικό 6-4, αλλά στο τρίτο και αποφασιστικό σετ η εικόνα αντιστράφηκε, με τον Αυστριακό να κάνει γρήγορα break. Ο Τσιτσιπάς είχε την ευκαιρία του στο 5ο γκέιμ, που κράτησε πάνω από δέκα λεπτά, αλλά ο Τιμ κράτησε το σερβίς του, έκανε το 4-1 και έφτασε στο 6-3 και την τελική νίκη.