Κορονοϊός: “Μαύρη Κυριακή” με ρεκόρ θανάτων και διασωληνωμένων

Φονικότερος μήνας όλων ο Νοέμβριος στην Ελλάδα, ήδη από το πρώτο μισό του. «Ξεφεύγει» η κατάσταση στις ΜΕΘ.

Τον χειρότερο ημερήσιο απολογισμό θανάτων από την αρχή της πανδημίας κατέγραψε την Κυριακή η Ελλάδα, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ, έχασαν την μάχη 71 ασθενείς μέσα σε 24 ώρες, αριθμός κατά 40% μεγαλύτερος σε σχέση με το προηγούμενο αντίστοιχο θλιβερό ρεκόρ, της 12ης Νοεμβρίου, με 50 νεκρούς.

Μεταξύ των συμπολιτών μας που κατέληξαν συνεπεία και επιπλοκών του κορονοϊού ήταν ο αοίδιμος Μητροπολίτης Λαγκαδά, κυρός Ιωάννης.

Παράλληλα, όπως προκύπτει από τα επίσημα δεδομένα, η κατάστασης στις ΜΕΘ ξέφυγε κι άλλο, όπως αποδεικνύει ο αριθμός των διασωλημένων, που αυξήθηκε σε 392 σήμερα από 368 το Σάββατο και 336 την Παρασκευή.

Ταυτόχρονα, επιβεβαιώθηκαν ακόμη 1.698 κρούσματα στην Ελλάδα, με τον συνολικό αριθμό τους να ξεπερνά πλέον τα 74.000 σε όλη την επικράτεια.

Η διασπορά του ιού, όπως αποτυπώνεται και στον χάρτη με την γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα, δείχνει ότι πολλές περιοχές της χώρας αντιμετωπίζουν αυξημένα προβλήματα σε ότι αφορά τον αριθμό των ασθενών και την επιβάρυνση του συστήματος υγείας.

Φονικότερος μήνας ο Νοέμβριος

Ο Νοέμβριος αποδεικνύεται ήδη στον φονικότερο μήνα από την έναρξη της πανδημίας στην Ελλάδα, καθώς μόνο στο πρώτο μισό του μήνα έχουν καταγραφεί 480 θάνατοι ασθενών με κορονοϊό, ενώ από την καταγραφή του πρώτου νεκρού στην χώρα μας στην 12 Μαρτίου, έως και τις 31 Οκτωβρίου είχαν πεθάνει συνολικά άλλοι 626 συμπολίτες μας.

Από την 1η έως και τις 15 Νοεμβρίου καταγράφηκαν 34954 κρούσματα, ενώ από τις 26 Φεβρουαρίου – οπότε επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα στην Ελλάδα – μέχρι τις 31 Οκτωβρίου είχαν καταγραφεί συνολικά 39251 κρούσματα.