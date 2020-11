Οικονομία

Lockdown: ο “Γολγοθάς” της καραντίνας στην εστίαση (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με την κατ'οίκον διανομή φαγητού προσπαθούν οι ιδιοκτήτες εστιατορίων να συντηρηθούν στοιχειωδώς.