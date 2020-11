Οικονομία

Κορονοϊός: οι εργαζόμενοι της καραντίνας “σπάνε” τη μοναξιά του εγκλεισμού (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Υπάλληλοι σε σούπερ μάρκετ, φούρνους, ζαχαροπλαστεία, καφέ και φυσικά οι διανομείς, θα συνεχίσουν να εργάζονται κατά τη διάρκεια της καραντίνας.