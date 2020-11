Life

Κορονοϊός: τα Χριστούγεννα της καραντίνας (βίντεο)

Για διαφορετικές γιορτές προετοιμάζονται μικροί και μεγάλοι, εν μέσω καραντίνας. Με ευφάνταστο τρόπο και με άπλετη δημιουργικότητα διώχνουν το "γκρι" της πανδημίας.