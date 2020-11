Κοινωνία

Μητροπολίτης Λαγκαδά: τη Δευτέρα η Εξόδιος Ακολουθία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεσίστιες θα κυματίζουν οι σημαίες στα δημοτικά καταστήματα του δήμου Λαγκαδά, μέχρι την εξόδιο ακολουθία του Μητροπολίτη Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης Ιωάννη.

Θλίψη στους κόλπους της Εκκλησίας προκάλεσε η είδηση ότι ο Μητροπολίτης Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης Ιωάννης εκοιμήθη, ύστερα από σύντομη νοσηλεία του στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», καθώς νόσησε από τον κορονοϊό.

Η Εξόδιος Ακολουθία του μακαριστού Μητροπολίτου θα ψαλεί αύριο, στις 12.00 στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίας Παρασκευής Λαγκαδά από τον μητροπολίτη Σερρών και Νιγρίτης Θεολόγο, ο οποίος ορίσθηκε και τοποτηρητής της χηρεύουσας Μητρόπολης Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης, τηρουμένων όλων των προβλεπόμενων υγειονομικών μέτρων για την προστασία από τον κορονοϊό.

Μεσίστιες θα κυματίζουν οι σημαίες στα δημοτικά καταστήματα του δήμου Λαγκαδά. Στη σημερινή έκτακτη συνεδρίαση του με θέμα την κοίμηση του μητροπολίτη Ιωάννη, το δημοτικό συμβούλιο Λαγκαδά εξέδωσε ομόφωνο ψήφισμα, στο οποίο επισημαίνεται ότι αύριο, ημέρα εξοδίου ακολουθίας και ταφής του μακαριστού ιεράρχη, θα είναι ημέρα πένθους και θα παραμείνουν κλειστές οι υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. .και οι επιχειρήσεις του δήμου. Επίσης, θα αναβληθεί η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, που ήταν προγραμματισμένη για αύριο.

Η κατάστασή του επιδεινώθηκε, εμφάνισε λοίμωξη του αναπνευστικού Covid-19 και σήμερα το πρωί (06:36) κατέληξε από καρδιοαναπνευστική ανακοπή. Έπασχε από υποκείμενα νοσήματα. Ο μακαριστός θα τελούσε ειδική δέηση κατά του κορονοϊού μετά τη σημερινή Θεία Λειτουργία. Μία ημέρα πριν διαγνωστεί θετικός στον κορονοϊό και νοσηλευτεί, σε ραδιοφωνικό του μήνυμα μιλούσε για την αναγκαιότητα της ατομικής ευθύνης και τους θανάσιμους κινδύνους της άρνησης της πανδημίας. Αν και ήταν από τους ιεράρχες που τηρούσαν ευλαβικά τα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό , αίσθηση προκάλεσε η απουσία μάσκας κατά τη Δοξολογία του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη, στις 26 Οκτωβρίου.