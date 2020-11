Οικονομία

Επίδομα 800 ευρώ: άνοιξε η ΕΡΓΑΝΗ για δηλώσεις αναστολής εργασίας

Αναλυτικές οδηγίες από το υπουργείο Εργασίας για το πώς θα δηλωθούν οι αναστολές Νοεμβρίου από εργοδότες και εργαζόμενους.

Άνοιξε αργά το απόγευμα το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» για την υποβολή δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων επιχειρήσεων/εργοδοτών κλειστών με κρατική εντολή ή πληττόμενων, βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας, για το μήνα Νοέμβριο 2020.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, γνωστοποίησε και μέσω τηλεοπτικής του συνέντευξης στην ΕΡΤ1 το εξής: «Ανοίγει από σήμερα το απόγευμα 15/11/2020 η ΕΡΓΑΝΗ για την υποβολή των δηλώσεων αναστολής εργαζομένων από τις πληττόμενες και τις κλειστές με κρατική εντολή επιχειρήσεις. Το ίδιο και οι εργαζόμενοι που θα υποβάλουν δήλωση μόνο για πρώτη φορά».

Όπως αναφέρεται σε σχετικές οδηγίες που εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας, για κάθε εργαζόμενο, σε δύο ή παραπάνω εργοδότες, η αποζημίωση ειδικού σκοπού, που θα λάβει, υπολογίζεται, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των ημερών αναστολής του (το τυχόν κοινό διάστημα ημερών αναστολής προσμετράται μία φορά και δεν αθροίζεται) και ως ποσό αναφοράς λογίζεται το ποσό των 800 ευρώ, που αντιστοιχούν σε 30 ημέρες.

Οι οδηγίες του υπουργείου Εργασίας: