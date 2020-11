Κοινωνία

Απαγόρευση συναθροίσεων - Αλιβιζάτος: κανένα δικαστήριο δεν κήρυξε τη διάταξη αντισυνταγματική

Πώς σχολίασε ο καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου την ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, η οποία χαρακτήρισε αντισυνταγματική την καθολική απαγόρευση συναθροίσεων.

Ο ομότιμος καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Νίκος Αλιβιζάτος, σχολίσε την ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, η οποία χαρακτήρισε αντισυνταγματική την απόφαση της κυβέρνησης για καθολική απαγόρευση συναθροίσεων.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων τόνισε ότι τη δυνατότητα απαγόρευσης δημόσιων συναθροίσεων σε ορισμένη περιοχή ή ακόμη και σε ολόκληρη τη χώρα, εξ αιτίας της τρέχουσας πανδημίας, επιτρέπει ρητά η πράξη νομοθετικού περιεχομένου του περασμένου Μαρτίου, την οποία έχει από καιρό κυρώσει η Βουλή (άρθρο 68§2 ν. 4683/2020). Αρκεί να έχει διατυπώσει γνώμη η Εθνική Επιτροπή Δημόσιας Υγείας.

"Εν προκειμένω, εξ όσων πληροφορούμαι, η Εθνική Επιτροπή έχει διατυπώσει γνώμη, και μάλιστα ομόφωνη. Εξ όσων γνωρίζω, εξ άλλου, κανένα δικαστήριο δεν έχει κηρύξει την ανωτέρω διάταξη αντισυνταγματική. Εκπλήσσομαι, συνεπώς, για την ευκολία με την οποία, υπό τις σημερινές ειδικά συνθήκες, ορισμένοι συνάδελφοι, αλλά και δικαστικοί λειτουργοί, έσπευσαν να χαρακτηρίσουν την συγκεκριμένη απαγόρευση αντισυνταγματική".