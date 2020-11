Πολιτική

Πολυτεχνείο: μέτωπο ΣΥΡΙΖΑ - ΚΚΕ - ΜέΡΑ25 για την απαγόρευση της πορείας

"Καρφιά" Κουτσούμπα κατά Γεννηματά, που αρνήθηκε να συνυπογράψει το κοινό κείμενο. Τι αναφέρουν τα τρία κόμματα.

Κείμενο υπογραφών ενάντια στην απόφαση της κυβέρνησης και του αρχηγού της αστυνομίας για την απαγόρευση των δημόσιων συναθροίσεων άνω των τριών ατόμων σε όλη τη χώρα και για τέσσερις ημέρες διακινείται τις τελευταίες ώρες.

Το κείμενο υπογράφουν συνδικαλιστές από διάφορους πολιτικούς χώρους, δημοσιογράφοι, πανεπιστημιακοί, άνθρωποι του πολιτισμού, οι οποίοι απαιτούν από την κυβέρνηση να αποσύρει αυτή την απαράδεκτη απόφαση. Επίσης και οι βουλευτές του ΚΚΕ. Μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του Δημήτρη Κουτσούμπα με τον Αλέξη Τσίπρα και τον Γιάνη Βαρουφάκη, το κείμενο υπογράφουν επίσης οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και οι βουλευτές του ΜΕΡΑ 25.

"Η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συνυπογράφει το κείμενο για την απόσυρση της «απαράδεκτης απόφασης που αναστέλλει το άρθρο του Συντάγματος με απόφαση του αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ." αναφέρεται σε ανακοίνωση της Κουμουνδούρου.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας επικοινώνησε τηλεφωνικά και με την Πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ Φώφη Γεννηματά, η οποία αρνήθηκε οι βουλευτές του κόμματός της να υπογράψουν το κείμενο, γιατί όπως είπε με αυτό τον τρόπο «παίζεται το παιχνίδι του Μητσοτάκη». Ο Δημήτρης Κουτσούμπας χαρακτήρισε απαράδεκτη τη στάση της προέδρου του ΚΙΝΑΛ, η οποία αρνείται να στηρίξει αυτή την πρωτοβουλία ενάντια στην αντιδημοκρατική απόφαση της κυβέρνησης της ΝΔ.

Θετικά αποτιμά το ΜέΡΑ 25 την πρωτοβουλία συνεννόησης με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα και τον γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση ο κ. Βαρουφάκης πραγματοποίησε τις επαφές «για κοινή αντιμετώπιση του κυβερνητικού αυταρχικού παραληρήματος από τα κόμματα της αντιπολίτευσης». Προσθέτει ότι σήμερα, Κυριακή 15η Νοεμβρίου, δύο μέρες πριν την Επέτειο του Πολυτεχνείου, «το ΜέΡΑ25 βρέθηκε σε αγωνιστική εγρήγορση με σκοπό την εξεύρεση κοινού τόπου με τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης».

Αναλυτικά όσα αναφέρονται στο κείμενο που απευθύνεται και θα παραδοθεί στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον Πρωθυπουργό, στον Πρόεδρο της Βουλής, στα πολιτικά κόμματα και στους αρμόδιους φορείς:

«Καταδικάζουμε την αυταρχική απόφαση της κυβέρνησης για την απαγόρευση του αγωνιστικού γιορτασμού της 17ης Νοέμβρη. Η απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, με την οποία απαγορεύονται οι δημόσιες συναθροίσεις άνω των τριών ατόμων σε όλη τη χώρα και για τέσσερις ημέρες, υπό την απειλή υψηλών χρηματικών προστίμων, μας οδηγεί σε άλλες εποχές.

Πρόκειται για μια απόφαση βαθιά αντιδημοκρατική αλλά και αντισυνταγματική, όπως επισημαίνει και η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, αφού πλήττει τον πυρήνα του συνταγματικού δικαιώματος της συνάθροισης (άρθρο 11), επιβάλλοντας συνολική ανεπίτρεπτη αναστολή της ελευθερίας συνάθροισης και όχι απλά έναν ορισμένο τοπικό περιορισμό. Όμως, τέτοιου είδους γενική απαγόρευση επιβάλλεται μόνο σε συνθήκες κατάστασης πολιορκίας (άρθρο 48 του Συντάγματος), και υπό αυστηρά περιορισμένες και οριοθετημένες προϋποθέσεις. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να δικαιολογηθεί από λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.

Άλλωστε, οι φορείς του εργατικού και λαϊκού κινήματος έχουν αποδείξει στην πράξη ότι κινητοποιούνται λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας. Δεν καλύπτεται ούτε καν από τον αντιδραστικό νόμο για τις διαδηλώσεις, ο οποίος ρητά εξαιρεί τις συγκεντρώσεις για τις επετείους της Πρωτομαγιάς και της 17ης Νοέμβρη από τη γνωστοποίηση, την απαγόρευση ή τον περιορισμό τους. Τα δημοκρατικά δικαιώματα και οι λαϊκές ελευθερίες αποτελούν κατάκτηση του εργατικού και λαϊκού κινήματος. Η κυβέρνηση έχει τεράστια ευθύνη για αυτήν την εξέλιξη. Ακόμα και τώρα πρέπει να αποσύρει την απαράδεκτη απόφαση».