Κοινωνία

Θρίλερ με πτώμα σε παραλία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τη σορό εντόπισε περιπατητής. Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για την ταυτότητα του άτυχου άνδρα.

Σορός άνδρα -αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων ταυτότητας- εντοπίστηκε το βράδυ της Κυριακής, σε παραλία της Λήμνου. Την υπόθεση έχει αναλάβει το Λιμενικό Σώμα, ενώ αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πτώμα του άτυχου άνδρα εντοπίστηκε στην παραλία Γομάτι από έναν περιπατητή, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τις αρχές.

Μέχρι στιγμής οι αρχές δεν έχουν καταφέρει να προχωρήσουν στην ταυτοποίηση της σορού, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο άτυχος άνδρας φαίνεται να έχει ξεβραστεί από την θάλασσα.

Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει το Λιμενικό Σώμα και, σύμφωνα με το LimnosReport, αναμένεται Ιατροδικαστής στη Λήμνο για να διενεργήσει νεκροψία-νεκροτομή.

Πηγή: LimnosReport