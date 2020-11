Κόσμος

Κορονοϊός: Σε καραντίνα ο Μπόρις Τζόνσον

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα "περιπέτεια" για τον Πρωθυπουργό της Βρετανίας

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον ενημερώθηκε ότι θα πρέπει να αυτοαπομονωθεί επειδή ήρθε σε επαφή με ένα πρόσωπο το οποίο βρέθηκε θετικό στην Covid-19, ανακοίνωσε σήμερα η Ντάουνινγκτ Στριτ.

Ο Τζόνσον "θα συνεχίσει να εργάζεται από την Ντάουνινγκ Στριτ και θα ηγείται της προσπάθειας της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την πανδημία του κορονοϊού", ανέφερε ένας εκπρόσωπος του πρωθυπουργού, ο οποίος την άνοιξη είχε προσβληθεί από τη νόσο και χρειάστηκε να νοσηλευτεί.

"Ο πρωθυπουργός είναι καλά και δεν έχει συμπτώματα της Covid-19", πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.