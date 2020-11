Κόσμος

Μπορέλ: Η ΕΕ καταδικάζει τις τουρκικές προκλήσεις στα Βαρώσια

Τι αναφέρει σε γραπτή δήλωση του ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ.

Tη λύπη της για τις ενέργειες της Τουρκίας στα Βαρώσια εκφράζει η ΕΕ, σύμφωνα με γραπτή δήλωση του Ύπατου Εκπροσώπου της ΕΕ.

«Εκφράζουμε τη λύπη μας για τις σημερινές ενέργειες σχετικά με το άνοιγμα της περιφραγμένης περιοχής των Βαρωσίων και για δηλώσεις που αντιβαίνουν στις αρχές του ΟΗΕ για την επίλυση του Κυπριακού» αναφέρει ο Ζοζέπ Μπορέλ, τονίζοντας ότι τέτοιες κινήσεις «θα προκαλέσουν μεγαλύτερη δυσπιστία και ένταση στην περιοχή και θα πρέπει να αντιστραφούν επειγόντως».

Παράλληλα, ο κ. Μπορέλ σημειώνει ότι «ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον στην Ανατολική Μεσόγειο και η ανάπτυξη συνεργατικών και αμοιβαία επωφελών σχέσεων μεταξύ όλων των εταίρων της περιοχής, διμερώς και πολυμερώς, είναι προς το στρατηγικό συμφέρον της ΕΕ».

«Η ΕΕ επιβεβαίωσε τη σημασία του καθεστώτος των Βαρωσίων, όπως ορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ιδίως στα ψηφίσματα 550 (1984) και 789 (1992). Δεν πρέπει να πραγματοποιούνται ενέργειες που δεν είναι σύμφωνες με αυτές τις αποφάσεις» επισημαίνει ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ.

Ταυτόχρονα, υπογραμμίζει ότι «οι σημερινές εξελίξεις στα Βαρώσια έρχονται σε μια στιγμή που συνεχίζονται οι προσπάθειες δημιουργίας χώρου για διάλογο και απαιτείται η ταχεία επανάληψη των διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για μια συνολική διευθέτηση και επανένωση με βάση την επιτευχθείσα πρόοδο μέχρι τώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη στήριξη αυτών των διαπραγματεύσεων και στην εξεύρεση μόνιμων λύσεων».

Τέλος, ο Ζοζέπ Μπορέλ αναφέρει ότι «η ΕΕ έχει δεσμευτεί πλήρως για μια συνολική διευθέτηση του Κυπριακού και για την επανένωση που βασίζεται σε μια διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και σύμφωνα με τις αρχές στις οποίες βασίζεται η ΕΕ».