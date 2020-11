Αθλητικά

Εθνική Ελλάδας: “Καθάρισε” στη Μολδαβία με Φουρτούνη

Εύκολη νίκη για την Ελλάδα, 2-0 τη Μολδαβία στο Κισινάου.

Με τον Κώστα Φορτούνη να πετυχαίνει ένα καταπληκτικό γκολ (32΄) και να «σερβίρει» άλλο ένα στον Τάσο Μπακασέτα (41΄), η εθνική επικράτησε 2-0 της Μολδαβίας στο Κισινάου, για την 5η αγωνιστική του Nations League. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα υποδεχθεί πλέον την Τετάρτη (18/11) τη Σλοβενία, στο ματς που θα κρίνει την πρώτη θέση στον 3ο όμιλο της League C και τον προβιβασμό στη 2η κατηγορία. Οι Σλοβένοι με πέναλτι του Ίλισιτς στο 94΄ νίκησαν 2-1 στη Λιουμπλιάνα το Κόσοβο και παραμένουν στο +2, οπότε η νίκη στη Ριζούπολη είναι «μονόδρομος» για την ελληνική ομάδα.

Το ματς ξεκίνησε με την εθνική να βρίσκεται συνεχώς στην επίθεση και να χάνει μεγάλη ευκαιρία στο 11΄, όταν ο Φορτούνης νικήθηκε σε τετ-α-τετ από τον Ναμάσκο. Στη συνέχεια οι διεθνείς δεν κατάφερναν να μπουν με αξιώσεις στην αντίπαλη περιοχή, κέρδισαν αρκετά κόρνερ χωρίς κανένα αντίκρυσμα, αλλά τελικά βρήκαν το γκολ με διαφορετικό τρόπο. Ο Φορτούνης στο 32΄ βρήκε χώρο αρκετά έξω από την περιοχή και εξαπέλυσε έναν «κεραυνό», που έστειλε τη μπάλα στο δεξί «Γ» της εστίας του Ναμάσκο. Στο 41΄, ο μέσος του Ολυμπιακού έγινε δημιουργός, καθώς έστρωσε τη μπάλα στον Μπακασέτα και αυτός, με σουτ από το ύψος του πέναλτι, πέτυχε το δεύτερο γκολ της ελληνικής ομάδας. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με άλλη μία καλή φάση για την εθνική με τον Τσιμίκα, το σουτ του οποίου από πλάγια θέση έδιωξε ο Ναμάσκο.

Στο β΄ μέρος οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να βγουν από το... καβούκι τους και να ισορροπήσουν το παιχνίδι, αλλά δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν κάτι αξιόλογο, ενώ αντίθετα η εθνική απείλησε ξανά με τον Φορτούνη στο 55΄ (δεν έπιασε καλά το πλασέ από πολύ πλεονεκτική θέση). Η μοναδική ευκαιρία της Μολδαβίας ήρθε στο 80΄, όταν από κόντρα η μπάλα στρώθηκε στον αμαρκάριστο Τουρτσάν που αστόχησε, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο Γιακουμάκης βρέθηκε απέναντι από τον Ναμάσκο, αλλά πήγε να τον περάσει και έχασε την ευκαιρία.

Διαιτητής: Γιόβιτς (Κροατία)

Κίτρινες: Ζαρντάν, Πόσματς - Μαυρίας

Οι συνθέσεις:

ΜΟΛΔΑΒΙΑ (Ενγκίν Φιράτ): Ναμάσκο, Αρμάς, Πόσματς, Ζαρντάν, Ρέαμπτσιουκ, Τσεμποτάρου (46΄ Επουρεάνου), Ιονίτσα (83΄ Μποϊτσιούτς), Τσότσιουτς (46΄ Καϊμάκοφ), Ράτσα (62΄ Τουρτσάν), Σπατάρου, Νταμασκάν (71΄ Ντρος)

ΕΛΛΑΔΑ (Τζον Φαν΄τ Σιπ): Βλαχοδήμος, Τσιμίκας (62΄ Κυριακόπουλος), Χατζηδιάκος, Τζαβέλλας, Μαυρίας, Μπουχαλάκης, Ζέκα, Λημνιός (78΄ Χατζηγιοβάννης), Μπακασέτας, Φορτούνης (65΄ Τζόλης), Παυλίδης (78΄ Γιακουμάκης)