Ζώδια: Οι προβλέψεις της Δευτέρας

Με τη Σελήνη σήμερα να βρίσκεται στον εξωστρεφή Τοξότη, η ημέρα δεν αφήνει πολλά περιθώρια για απογοήτευση και για κατσουφιά...

Κριός: Η τόλμη να αναλαμβάνετε πάντα το ρίσκο των αποφάσεων σας μια μέρα σαν τη σημερινή θα μπορούσε να σας φέρνει σε απόσταση αναπνοής από τα όνειρα σας καθώς βλέπετε ξεκάθαρα την πραγματοποίησή τους. Κρατείστε για σήμερα τον ενθουσιασμό σας σε εγρήγορση και δώστε τις ευκαιρίες στον εαυτό σας για να αναδειχθεί μέσα από επαγγελματικές συμφωνίες. Στα αισθηματικά σας ο παρορμητισμός σας θα μπορούσε σήμερα να σας βάλει σε μπελάδες καθώς έχετε τη διάθεση να συγχωρείτε γρήγορα κάποιες συμπεριφορές που θα έπρεπε να σας προβληματίσουν.

Ταύρος: Το χαμηλό προφίλ σας σήμερα θα μπορούσε να σας προφυλάξει από κάποιες εντάσεις με συναδέλφους ή με όσους συναναστρέφεστε στο φιλικό σας περιβάλλον. Υπάρχει μια τάση να μένουν κάποια πράγματα αδιευκρίνιστα και αυτό σας κάνει να αμφιβάλετε για τις πραγματικές διαθέσεις των όσων σας πλησιάζουν στον χώρο εργασίας. Κρατήστε κρυφά τα χαρτιά σας και περιμένετε τις εξελίξεις. Σε θέματα ερωτικά καλύτερα να πείτε ξεκάθαρα αυτό που αισθάνεστε πριν μπλεχτείτε σε δύσκολες καταστάσεις…

Δίδυμοι: Τα όνειρα πραγματοποιούνται πάντα στον χρόνο τους και κάποιες φορές έρχονται μέρες σαν την σημερινή που όλα φαίνονται να οδηγούν στη δικαίωση των κόπων σας. Κάποιες επαφές σήμερα θα μπορούσαν να αποδειχθούν πραγματικά εκπληκτικές και να σας απογειώσουν επαγγελματικά καθώς όλοι θα μάθουν την ικανότητα και την αξία σας. Στα ερωτικά σας δεν είστε σίγουρα δυσαρεστημένοι τώρα που… το λυχνάρι των ευχών ανέλαβε να πραγματοποιήσει τις επιθυμίες σας.

Καρκίνος: Η εργασία σας σήμερα έχει σκοπό να σας ανταμείψει για την αυταπάρνηση που δείξατε τόσο καιρό με πίστη και κόπο. Τίποτα δεν θα μπορούσε να φανεί ως πιο πιθανό σήμερα από μια επιβράβευση προσπαθειών που θα βελτιώσει την επαγγελματική σας θέση. Οικονομικά θα μπορούσατε να επωφεληθείτε επίσης σήμερα από την προσφορά εργασίας σας σε κάποιον που βρίσκεται σε απόσταση. Στα αισθηματικά κρατείστε την ηρεμία σας γιατί υπάρχει κάτι κρυφό που έρχεται στην επιφάνεια.

Λέων: Στον οίκο των ερώτων σας κινείται η Σελήνη σήμερα και το ενδιαφέρον σας επικεντρώνεται σε θέματα ερωτικά, καλλιτεχνικά και γενικότερα δημιουργικά καθώς και με ότι μπορεί να αποτελεί για σας σημείο αναφοράς για τη χαρά και την διασκέδαση σας. Σήμερα θα μπορούσατε να πραγματοποιήσετε ένα μεγάλο σας όνειρο ή ακόμη και να βρείτε αυτό που ακριβώς αναζητούσατε στο πρόσωπο ενός συντρόφου που έχει όλες τις προϋποθέσεις να διεκδικήσει μόνιμη θέση στη ζωή σας.

Παρθένος: Κάποιες μέρες σαν αυτές που οι συνθήκες σας εγκλωβίζουν στον χώρο του σπιτιού θα μπορούσατε να εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία του διαθέσιμου χρόνου που σας δίνεται βάζοντας σε μια τάξη και οργάνωση τα πράγματα σας. Η καθαριότητα και η τάξη σας είναι πραγματικά απαραίτητες στην καθημερινότητα τόσο ώστε η απουσία τους να μπορεί να μπλοκάρει τη δημιουργικότητά σας. Στα ερωτικά σας τα ξεκαθαρίσματα γίνονται χωρίς τη δική σας βοήθεια αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό…

Ζυγός: Στην επικοινωνιακή σας ευχέρεια συμβάλει η σημερινή μέρα δίνοντας σας απλόχερα τη βοήθεια να βάλετε μια νέα βάση με καινούρια δεδομένα στην επικοινωνία σας. Η δυνατότητα να αποκαταστήσετε τις σχέσεις σας με τους ανθρώπους του άμεσου οικογενειακού περιβάλλοντος αλλά και του ευρύτερου κοινωνικού σας περίγυρου είναι σήμερα στη διάθεσή σας και καλό θα ήταν να την αξιοποιήσετε. Αν υπάρχει και με τον ερωτικό σας σύντροφο κάποια δυσκολία στην επικοινωνία καλό θα ήταν να λύσετε το θέμα αυτό τώρα πριν… να είναι αργά.

Σκορπιός: Τα οικονομικά είναι για σας πάντα φλέγον ζήτημα και αποτελεί το κλειδί για να νοιώσετε ασφάλεια σε όλους τους τομείς της ζωής σας. Η σημερινή μέρα σας δίνει πολλές ευκαιρίες για να αποκαταστήσετε τις τυχόν άστοχες κινήσεις που σας έφεραν σε οικονομικό αδιέξοδο. Στον εργασιακό σας τομέα σήμερα φαίνεται να σας δίνεται η ευκαιρία που περιμένατε εδώ και πολύ καιρό για να εδραιώσετε την επαγγελματική σας σταδιοδρομία. Τα ερωτικά σας βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής …για λίγο ακόμη.

Τοξότης: Η μέρα σήμερα σας ανήκει πραγματικά και καθώς η Σελήνη κινείται στο δικό σας ζώδιο θα μπορούσατε να ασχοληθείτε με θέματα προσωπικά, ρυθμίζοντας όποια εκκρεμότητα υπάρχει σε οποιοδήποτε τομέα της ζωής σας. Η μέρα έχει κάτι από τη δική σας αισιοδοξία και αυτό δεν θα μπορούσε παρά να φέρει χαρά και στιγμές ευτυχίας κυρίως από τα ερωτικά σας όπου εκεί φαίνεται να δρομολογούνται όλες οι εξελίξεις. Η σημερινή μέρα είναι γεμάτη εκπλήξεις τόσο από τους ανθρώπους που συναντάτε αναπάντεχα όσο και για τα δώρα τους που σας τα δίνουν… με τα λόγια τους.

Αιγόκερως: Αισθάνεστε την ανάγκη σήμερα να μείνετε μακριά από τους αγαπημένους σας και τα προβλήματα της ζωής σας. Οι στιγμές χαλάρωσης που αποζητάτε σίγουρα θα σας ηρεμήσουν και θα σας βοηθήσουν να δείτε ξεκάθαρα τα θέματα που σας προβληματίζουν από μια πιο αντικειμενική οπτική. Δεν αποκλείεται από το απόγευμα της ίδιας μέρας να πάρετε τις αποφάσεις που θα σας οδηγήσουν σε μια άλλη τακτική αντιμετώπισης. Στον ερωτικό τομέα ή απομόνωση δεν σημαίνει και απαραίτητα μοναξιά ειδικά σήμερα που η μέρα ανεβάζει κατακόρυφα τις μετοχές σας…

Υδροχόος: Οι φίλοι είναι για σας αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. Κάποια γεγονότα ίσως δημιούργησαν κάποια παρεξήγηση με έναν από τους φίλους, συνεργάτες ή όπως συνηθίζετε να τους αποκαλείτε συνοδοιπόρους ζωής. Σήμερα η μέρα προσφέρεται για να επικοινωνήσετε ξανά με ειλικρίνεια και καλή διάθεση επαναφέροντας έτσι μια φιλία, ίσως και πολλών χρόνων. Στις φιλικές ή τις συλλογικές συναναστροφές σας επίσης σήμερα υπάρχει ένα ερωτικό ενδιαφέρον που περιμένει ανταπόκριση...

Ιχθύς: Η μέρα σήμερα έχει προτάσεις επαγγελματικές που σίγουρα θα σας εκπλήξουν ευχάριστα σε πολλούς τομείς. Η επαγγελματική επιτυχία φέρνει αναμενόμενα και οικονομικές αυξήσεις που θα έδιναν μια καλή ανάσα ζωής στο πορτοφόλι σας. Υπάρχουν βέβαια και κάτι άλλο πίσω από αυτό που μέλλει να το μάθετε πολύ σύντομα. Δεν αποκλείεται να είναι η ευκαιρία να κάνετε ένα ακόμη βήμα στα επαγγελματικά σας. Όσο για τα ερωτικά σας, μια ρομαντική πρόταση σήμερα θα είχε το αποτέλεσμα που περιμένετε…