Πολιτική

ΚΙΝΑΛ για επέτειο Πολυτεχνείου: κάποιοι επιλέγουν τον διχασμό

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, αλλά και σε κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε το ΚΙΝΑΛ.

Το Κίνημα Αλλαγής με σχόλιο του γραφείου Τύπου απάντησε στη κριτική που του ασκείται από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και των κομμάτων, ΚΚΕ και ΜΕΡΑ 25, επειδή δεν συνυπογράφει το κοινό κείμενο κατά της κυβέρνησης για το Πολυτεχνείο.

«Είναι αυτονόητο ότι ο φετινός εορτασμός πρέπει να γίνει στο πλαίσιο τήρησης των υγειονομικών μέτρων χωρίς πορεία», δηλώνει το Κίνημα Αλλαγής και τονίζει ότι δεν δικαιολογείται η «επίδειξη ισχύος της κυβέρνησης και τις ακραίες απαγορεύσεις τις οποίες καταδικάσαμε. Ρίχνει λάδι στη φωτιά με απαγορεύσεις που θυμίζουν τα "Αποφασίζομεν και διατάσσομεν"».

Το Κίνημα Αλλαγής καταλογίζει στη κυβέρνηση ότι «επιδιώκει να οδηγήσει σε μια τεχνητή σύγκρουση για να αποκομίσει μικροκομματικά οφέλη. Δυστυχώς παγιδεύονται στη μεθόδευση της Κυβέρνησης και άλλες πολιτικές δυνάμεις».

«Είναι προφανές ότι κάποιοι επιλέγουν τον διχασμό και μάλιστα με αφορμή και την επέτειο του Πολυτεχνείου. Εμείς δεν συμμετέχουμε σε μετωπικές κινήσεις, δεν συνεργούμε στην πόλωση. Η χώρα δεν αντέχει άλλη διχόνοια», υπογραμμίζει το Κίνημα Αλλαγής.