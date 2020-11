Κόσμος

Συρία: Πέθανε ο Υπουργός Εξωτερικών

Την τελευταία του πνοή άφησε ο Ουάλιντ αλ Μουάλεμ. Τι μετέδωσαν το συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA και η κρατική τηλεόραση.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Συρίας Ουάλιντ αλ Μουάλεμ πέθανε, μετέδωσαν το συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA και η κρατική τηλεόραση. Θα συμπλήρωνε τα 80 του χρόνια τη 13η Ιανουαρίου.

«Το υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει τον θάνατο του υπουργού Ουάλιντ Μουάλεμ», μετέδωσε το SANA τις πρώτες πρωινές ώρες.

Δεν έχει γίνει σαφής ως τώρα η αιτία του θανάτου του επικεφαλής της συριακής διπλωματίας, ο οποίος είχε αρχίσει την καριέρα του στο υπουργείο Εξωτερικών το 1964 και ανέλαβε την ηγεσία του το 2006.