Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Γερμανία: προς νέα πιο αυστηρά περιοριστικά μέτρα

Συζητήσεις για την αυστηροποίηση του lockdown που χαρακτηρίστηκε light και δεν έχει φέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα στα επιδημιολογικά δεδομένα.

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του SARS-CoV-2 στη Γερμανία αυξήθηκε κατά 10.824 τις προηγούμενες 24 ώρες φθάνοντας τα 801.327, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ για τις λοιμώδεις νόσους.

Το ίδιο διάστημα, 62 ασθενείς υπέκυψαν στην COVID-19, με τον απολογισμό των θυμάτων της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα να φθάνει τους 12.547 ως αυτό το στάδιο, κατά την ίδια πηγή.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση και αυτές των 16 ομόσπονδων κρατιδίων της Γερμανίας συζητούν νέα, ακόμη πιο αυστηρά περιοριστικά μέτρα για να επιβραδυνθεί η αύξηση των κρουσμάτων του SARS-CoV-2, ιδίως να συστήσουν δραματική μείωση του αριθμού των ανθρώπων που θα μπορούν να συναντώνται σε σπίτια και να επιβάλλουν υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες, σύμφωνα με έγγραφο που περιήλθε σε γνώση του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς.

Η καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ συναντάται με τους πρωθυπουργούς των 16 κρατιδίων εντός της ημέρας.

Το έγγραφο, προσχέδιο των μέτρων που ενδέχεται να ανακοινωθούν, αναφέρει επίσης ότι οι αρχές θα απευθύνουν σθεναρή σύσταση προς τους πολίτες να μην οργανώνουν ούτε να συμμετέχουν σε ιδιωτικές γιορτές ως τα Χριστούγεννα.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οι αρχές επέβαλαν σειρά μέτρων, τα οποία ο Τύπος χαρακτήρισε lockdown light, για να ελέγξουν το δεύτερο κύμα της πανδημίας που πλήττει τη Γερμανία, όπως και την υπόλοιπη Ευρώπη. Μπαρ κι εστιατόρια έκλεισαν, πάντως σχολεία και εμπορικά καταστήματα — προς το παρόν τουλάχιστον — παραμένουν σε λειτουργία.

Η εκθετική αύξηση των κρουσμάτων περιορίστηκε με αυτό τον τρόπο, αλλά δεν είναι ορατή πραγματική μείωσή τους ακόμη, κατά το έγγραφο: «Χρειάζονται περαιτέρω προσπάθειες (...) Έχουμε τέσσερις δύσκολους χειμωνιάτικους μήνες μπροστά μας προτού η αλλαγή εποχής και η έναρξη εμβολιασμών μας επιτρέψουν να ξεπεράσουμε σταδιακά την πανδημία», αναφέρει.

Σύμφωνα με το κείμενο, που υπόκειται ακόμη σε αλλαγές, ιδιωτικές συναντήσεις θα επιτρέπονται στα μέλη κάθε νοικοκυριού με μόνο δύο μέλη από οποιοδήποτε άλλο. Σήμερα, επιτρέπεται να συναντώνται ως και δέκα πρόσωπα από δύο νοικοκυριά.

Στα σχολεία, μαθητές και μαθήτριες θα πρέπει να φορούν μάσκα ανεξαίρετα, ενώ σήμερα αυτό δεν ισχύει για παιδιά που πάνε σε πρωτοβάθμια σχολεία. Οι τάξεις θα έχουν τους μισούς μαθητές, ώστε να επιτρέπεται η τήρηση της λεγόμενης κοινωνικής απόστασης.

Ως τα τέλη Οκτωβρίου καταγράφονταν 520.000 κρούσματα του νέου κορονοϊού στη Γερμανία, αλλά αυξήθηκαν κατά σχεδόν 50%, στα 780.000, μέσα στις πρώτες δύο εβδομάδες του Νοεμβρίου. Την ίδια περίοδο, οι εισαγωγές σε μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) αυξήθηκαν κατά περίπου 70%.