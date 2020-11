Κόσμος

“Καλπάζει” ο κορονοϊός στις ΗΠΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έχει υποστεί μακράν το βαρύτερο πλήγμα στον πλανήτη από την πανδημία και πλέον αντιμετωπίζει νέα έξαρση.

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του SARS-CoV-2 στις ΗΠΑ ξεπέρασε τα 11 εκατομμύρια χθες Κυριακή, ενώ οι θάνατοι εξαιτίας της COVID-19 είναι πλέον πάνω από 246.000, σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία συγκεντρώνει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Ως τις 03:30 (ώρα Ελλάδας), είχαν καταγραφεί 11.025.046 μολύνσεις από τον νέο κορονοϊό και 246.108 θάνατοι εξαιτίας της νόσου και επιπλοκών που προκαλεί, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων της σχολής αυτής ιατρικής της Βαλτιμόρης, που ανανεώνεται συνεχώς.

Οι ΗΠΑ, η χώρα η οποία έχει υποστεί μακράν το βαρύτερο πλήγμα στον πλανήτη από την πανδημία του κορονοϊού σε απόλυτους αριθμούς, αντιμετωπίζει νέα έξαρσή της: κατέγραψε ένα εκατομμύριο κρούσματα μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα.

Το όριο των δέκα εκατομμυρίων μολύνσεων είχε ξεπεραστεί την 9η Νοεμβρίου, δηλαδή έξι ημέρες προτού να ξεπεράσουν τα 11 εκατομμύρια.

Στο Σικάγο, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, θα επιβληθούν εκ νέου περιοριστικού μέτρα από σήμερα, ενώ στη Νέα Υόρκη οι αρχές επέβαλαν νέα μέτρα σε μπαρ και εστιατόρια. Τα σχολεία παραμένουν πάντως προς το παρόν ανοικτά.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε την Παρασκευή ότι θα αρχίσει εμβολιασμός «σε μερικές εβδομάδες», αλλά εξέφρασε για ακόμη μια φορά την σθεναρή αντίθεσή του στην επιβολή μέτρων όπως αυτά που εφαρμόζονται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Ο αγώνας εναντίον της πανδημίας του νέου κορονοϊού περιπλέκεται εξαιτίας της άρνησης του Ρεπουμπλικάνου να αναγνωρίσει την ήττα του στις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου και να δώσει το πράσινο φως για την έναρξη της διαδικασίας μεταβίβασης της εξουσίας στον Δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν, κάτι που του στερεί ομοσπονδιακά κεφάλαια και πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες.

Οι Δημοκρατικοί τονίζουν ότι η κατάσταση αυτή ίσως έχει σοβαρές συνέπειες ως προς τη δυνατότητα του εκλεγμένου προέδρου να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που εγείρει η πανδημία του νέου κορονοϊού όταν αναλάβει τα καθήκοντά του.

Ο Μπάιντεν αναμένεται να ορκιστεί την 20ή Ιανουαρίου. Ο πρώην αντιπρόεδρος και η ομάδα του δεν έχουν λάβει ακόμη επισήμως έγκριση να συμβουλεύονται καν τον επικεφαλής ανοσολόγο του Λευκού Οίκου, τον Δρ. Άνθονι Φάουτσι.

«Ασφαλώς θα ήταν καλύτερα» τα πράγματα αν είχαν υπάρξει ήδη επαφές, δήλωσε ο Φάουτσι χθες στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN, προειδοποιώντας ότι η COVID-19 μπορεί να στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες Αμερικανούς ακόμη ως την 20ή Ιανουαρίου.