Ερντογάν: Και οι Ελληνοκύπριοι μπορούν να διεκδικήσουν επιστροφή των περιουσιών τους

Ερντογάν και Τατάρ στέλνουν τους Ελληνοκύπριους στην επιτροπή ακίνητης περιουσίας.

«Αφού είδα την κλειστή περιοχή του Βαρωσίου, είναι να προβληματίζεται κανείς γιατί, ως βορράς και ως νότος, αυτά τα μέρη με όλη αυτή την ομορφιά κρατήθηκαν μακριά από τον κόσμο», δήλωσε ο Ταγίπ Ερντογάν λέγοντας ότι και οι ελληνοκύπριοι γείτονες μας μέσω της "επιτροπής ακίνητης περιουσίας" θα μπορέσουν να αποκτήσουν τις περιουσίες τους στο Βαρώσι και αφού γίνει αυτό, «το θέμα εδώ θα λυθεί».

H επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου στα κατεχόμενα ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής, αφού προηγουμένως είχε δηλώσει ότι «είπαμε να κάνουμε ένα βήμα, να διανύσουμε μια απόσταση, γιατί η διεθνής κοινότητα ποτέ δεν έλαβε υπόψην στον δίκαιο διαμοιρασμό το ψευδοκράτος». Ο Πρόεδρος Ερντογάν ανέφερε επίσης ότι μετά το δημοψήφισμα του 2004 και παρά τις προειδοποιήσεις, η ΕΕ έκανε μέλη της την «νότια Κύπρο» - κατά την έκφρασή του - και άφησε την «βόρεια Κύπρο» στην απομόνωση.

Μια νέα διαδικασία ξεκίνησε πλέον με ταχύτητα, με την εργασία που έχει γίνει στο Βαρώσι, πρόσθεσε ο κ. Ερντογάν προσθέτοντας ότι είναι ξεκάθαρο ποιοι είναι οι πραγματικοί ιδιοκτήτες της περιοχής εδώ «και περιμένουν την ημέρα που θα τους συναντήσουν».

Σε παρόμοιο μήκος κύματος κυμάνθηκαν οι δηλώσεις και του Τουρκοκύπριου ηγέτη Ερσίν Τατάρ από το Βαρώσι, ο οποίος επίσης έκανε λόγο για διευθέτηση των περιουσιών μέσω της Επιτροπής Ακίνητης περιουσίας.

Η επίσκεψη του Ρ.Τ. Ερντογάν ολοκληρώθηκε με επίσκεψη στο νέο νοσοκομείο στην κατεχόμενη Λευκωσία. Οι κ. Ερντογάν και Τατάρ, μαζί με τη συνοδεία του Τούρκου Προέδρου και τον πρόεδρο του ΜΗΡ, Ντεβλέτ Μπαχτσελί μετέβησαν γύρω στις 16.30 το απόγευμα και υπό δυνατή βροχή, στην περιφραγμένη πόλη κοντά στο συγκρότημα διαμερισμάτων Σερενίσιμα, στην Λεωφόρο Κένεντι, στο παραλιακό μέτωπο του Βαρωσιού. Ακολούθησε γεύμα και δηλώσεις των δύο ανδρών. Κατόπιν, ο Τούρκος Πρόεδρος αποχώρησε με το ίδιο όχημα που μετέφερε και τον κο Τατάρ.