Οικονομία

Ιαπωνία: νίκησε… την ύφεση εν μέσω πανδημίας

Η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη, κατέγραψε ανάπτυξη 5%, το τρίτο τρίμηνο του 2020.

Το ΑΕΠ της Ιαπωνίας ανέκαμψε, επεκτεινόμενο κατά 5% το τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου σε σχέση με το προηγούμενο, ή κατά 21,4% αν η ανάπτυξη προσαρμοστεί σε ετήσια βάση, έπειτα από τρία συναπτά τρίμηνα ύφεσης στην οποία το βύθισε ο αντίκτυπος της πανδημίας του νέου κορονοϊού, κατά επίσημα στοιχεία τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα νωρίτερα σήμερα.

Η συρρίκνωση της τρίτης μεγαλύτερης οικονομίας του πλανήτη είχε αρχίσει το τέταρτο τρίμηνο του 2019 (-1,8%), εξαιτίας της αύξησης του ιαπωνικού φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ). Συνεχίστηκε το πρώτο τρίμηνο (-0,6%), πριν από την ιστορική κατάρρευση της δραστηριότητας το δεύτερο τρίμηνο της χρονιάς (-8,2%, το ποσοστό αναθεωρήθηκε επί τα χείρω σήμερα, ως εδώ γινόταν λόγος για -7,9%).

Η Ιαπωνία γνώρισε φέτος την πρώτη της ύφεση μετά το 2015.

Σε έρευνα του πρακτορείου ειδήσεων Bloomberg οικονομολόγοι προέβλεπαν στην πλειοψηφία τους ανάκαμψη της ιαπωνικής οικονομίας, πάντως με λίγο βραδύτερο ρυθμό (+4,4%).

Η ανάπτυξη του ΑΕΠ αποδόθηκε πάνω απ’ όλα στην κατανάλωση των νοικοκυριών (+4,7%), που είχε κάνει βουτιά το δεύτερο τρίμηνο, εξαιτίας της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που κήρυξαν οι αρχές τον Απρίλιο και τον Μάιο για να περιοριστεί η εξάπλωση της πανδημίας.

Οι εξαγωγές επίσης ανέκαμψαν θεαματικά (+7%) καθώς οι περιορισμοί που είχαν επιβληθεί σε άλλες χώρες χαλάρωσαν ή άρθηκαν. Ωστόσο οι κεφαλαιουχικές δαπάνες μειώθηκαν (-3,4%), κάτι ανησυχητικό για πολλούς αναλυτές και διαμορφωτές πολιτικής.

Η ανάπτυξη εκφράζονται φόβοι πως θα επιβραδυνθεί το τέταρτο τρίμηνο, ενώ η επάνοδος της δραστηριότητας στα επίπεδα προ πανδημίας ενδέχεται να πάρει τρία χρόνια, σύμφωνα με οικονομολόγους.