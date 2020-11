Κοινωνία

Μαθητές συγκέντρωσαν χρήματα για να αγοράσουν tablets σε συμμαθητές τους (βίντεο)

Η Πρόεδρος και η Γραμματέας του 15μελούς στο 7ο Γυμνάσιο Κορυδαλλού μίλησαν στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» για την κίνησή τους να βοηθήσουν συμμαθητές τους.