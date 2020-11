Κοινωνία

Εκπρόσωπος ΕΛΑΣ στον ΑΝΤ1: θα υπάρξουν διευκρινίσεις για την απαγόρευση συναθροίσεων (βίντεο)

Ο Θ. Χρονόπουλος τόνισε ότι η ΕΛΑΣ είναι υποχρεωμένη να διαφυλάξει τη δημόσια υγεία εν μέσω πανδημίας.