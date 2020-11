Αθλητικά

Νέα δημοσιεύματα για Σεμέδο και Λίβερπουλ

Μετά τα πορτογαλικά ΜΜΕ και ο αγγλικός Τύπος κάνει λόγο για ενδιαφέρον της Λίβερπουλ για τον παίκτη του Ολυμπιακού.

Μετά τα πορτογαλικά ΜΜΕ και ο αγγλικός Τύπος κάνει λόγο για ενδιαφέρον της Λίβερπουλ για τον Ρούμπεν Σεμέδο του Ολυμπιακού.



Μετά τον Βίρτζιλ φαν Ντάικ, τραυματίστηκε και θα μείνει για καιρό εκτός και ο Τζο Γκόμες, αναγκάζοντας τον Γιούργκεν Κλοπ να βρει λύσεις για την άμυνα των πρωταθλητών Αγγλίας.



Σύμφωνα, λοιπόν, με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Mirror» η Λίβερπουλ ετοιμάζεται να κάνει πρόταση στον Ολυμπιακό για τον Πορτογάλο στόπερ τον ερχόμενο Γενάρη.



Η αγγλική ιστοσελίδα επικαλείται πληροφορίες που όπως αναφέρει το άρθρο μετέδωσε η πορτογαλική τηλεόραση «SIC Noticias» και τονίζει πως πράγματι θα προσφέρει πενταετές συμβόλαιο στον 26χρονο κεντρικό αμυντικό, ενώ στον Ολυμπιακό το ποσό των 11 εκατ. ευρώ.