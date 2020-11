Κοινωνία

Ζαχαράκη στον ΑΝΤ1: έχει γίνει η κατάλληλη προετοιμασία για την τηλεκπαίδευση (βίντεο)

Η υφυπουργός Παιδείας, υπογράμμισε ότι καταβάλλονται διαρκείς προσπάθειες για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα με την έλλειψη του αναγκαίου εξοπλισμού σε πολλές οικογένειες.

Η υφυπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», διαβεβαίωσε ότι έχει γίνει η κατάλληλη προετοιμασία ώστε να λειτουργήσει η τηλεκπαίδευση χωρίς προβλήματα.

Ερωτηθείς για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλές οικογένειες με την έλλειψη του κατάλληλου εξοπλισμού που απαιτείται για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, δήλωσε ότι το κράτος καταβάλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να λύσει έστω και σταδιακά όλα αυτά τα προβλήματα.

Για παράδειγμα αποστέλλει τάμπλετ στα σχολεία που η διεύθυνση τους θα τα δώσει σε μαθητές που έχουν αντικειμενικό πρόβλημα με βάση πάντα τα κριτήρια που έχουν θεσπιστεί. Παραδέχτηκε ότι τα όποια προβλήματα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν άμεσα στο σύνολο τους, αλλά η προσπάθεια θα είναι διαρκής και στο θέμα αυτό συνδράμει και η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Η κυρία Ζαχαράκη, τόνισε ότι κατανοεί πλήρως τα προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν στον οικογενειακό προγραμματισμό και για το λόγο αυτό επιλέχθηκε να «ανοίξουν» οι ώρες διδασκαλίας, ενώ σε ότι αφορά τους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, είπε ότι τα μαθήματα θα είναι ημίωρα και τα ενδιάμεσα διαλείμματα θα έχουν διάρκεια 10 λεπτών.

Η υφυπουργός Παιδείας, δήλωσε επίσης ότι πρόθεση της κυβέρνησης ήταν να κρατήσει ανοιχτά τα σχολεία, αλλά ήταν υποχρεωμένη να αποδεχτεί την πρόταση των ειδικών.