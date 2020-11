Πολιτική

Σκέρτσος στον ΑΝΤ1: Διευκρινίσεις για επιδόματα και μέτρα κατά της πανδημίας

Ποιοι θα λάβουν το έκτακτο βοήθημα. Τι ισχύει για το Δώρο Χριστουγέννων, τι θα γίνει με τις οφειλές στην εφορία. Τι είπε για τις αντιδράσεις για το Πολυτεχνείο.

Διευκρινίσεις για τα επιδόματα και τα μέτρα της κυβέρνησης κατά της πανδημίας έδωσε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Άκης Σκέρτσος, ενώ αναφέρθηκε και στα μέτρα ενόψει της επετείου του Πολυτεχνείου.



Σχετικά με το έκτακτο βοήθημα των Χριστουγέννων όπως είπε θα το λάβουν τα ευάλωτα νοικοκυριά και τις επόμενες ημέρες αναμένονται οι αποφάσεις. Ο κ. Σκέρτσος δεν προσδιόρισε συγκεκριμένες ομάδας που θα λάβουν το έκτακτο βοήθημα, ωστόσο τόνισε ότι θα γίνουν διασταυρώσεις ώστε να πάρουν το βοήθημα αυτοί που το έχουν πραγματικά ανάγκη και επισήμανε ότι η καταβολή του θα γίνει πριν τα Χριστούγεννα.



Απαντώντας σε ερώτηση για το Δώρο Χριστουγέννων ο κ. Σκέρτσος ανέφερε ότι η καταβολή του θα γίνει στις 21 Δεκεμβρίου και θα υπολογιστεί επί του πραγματικού μισθού που έχει λάβει ο εργαζόμενος. Παράλληλα, σημείωσε ότι θα δοθεί γρήγορα η αναλογία που πρέπει στους εργοδότες.



Όσον αφορά σε καταγγελίες από εργαζόμενους που εργοδότες τους ζητούν να επιστρέψουν το δώρο Χριστουγέννων, ο κ. Σκέρτσος ανέφερε ότι όποιος εργαζόμενος δεχτεί τέτοια πρόταση να κάνει καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας. «Τέτοιες πρακτικές δεν είναι ανεκτές», υπογράμμισε.



Σύμφωνα με τον κ. Σκέρτσο η κυβέρνηση έχει καταρτήσει ένα πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής για να στηριχθούν επιχειρήσεις και εργαζόμενοι. Γι ‘ υτό όπως είπε έχουμε πολύ μικρή αύξηση της ανεργίας. «Διαψεύστηκαν οι Κασσάνδρες», σημείωσε.

Σχετικά με το επίδομα Θέρμανσης τόνισε ότι η πλατφόρμα θα ανοίξει το συντομότερο δυνατό, ενώ για τις οφειλές στην εφορία είπε ότι θα υπάρξει ρύθμιση.



Αναφερόμενος σε ενδεχόμενο να δοθεί έκτακτο βοήθημα στους υγειονομικούς είπε ότι έχουν γίνει εισηγήσεις από το Υπουργείο Υγείας προκειμένου να αναγνωριστούν οι προσπάθειες τους.



Απαντώντας για τα προβλήματα στην τηλεκπαίδευση ο κ. Σκέρτσος κάλεσε παιδιά και γονείς να κάνουν υπομονή δυο εβδομάδες και σημείωσε ότι τα σχολεία θα είναι τα πρώτα που θα ανοίξουν.



Για τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση κατά του κορονοϊού είπε ότι αυτά θα αποδώσουν όπως έχει αποδειχθεί και στο παρελθόν και κάλεσε τους πολίτες να περιορίσουν στις απολύτως αναγκαίες οι ματ κινήσεις. Φαίνεται ήδη επιπέδωση της καμπύλης, είπε.



Τέλος απαντώντας σε ερώτηση για τις αντιδράσεις για τα μέτρα ενόψει του Πολυτεχνείου ο κ. Σκέρτσος ανέφερε ότι «η επέτειος του Πολυτεχνείου θα έπρεπε να είναι ευκαιρία ενότητας, δεν υπάρχει χώρος για πολιτικές αντεγκλήσεις. Υπάρχει ένας κοινός εχθρός, ο ιός». Υπογράμμισε ότι πρέπει να αποφευχθούν οι συναθροίσεις και κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι «από την μια λέει να μην γίνονται συναθροίσεις και από την άλλοι εγκαλεί την κυβέρνηση για τα μέτρα για το Πολυτεχνείο» .