Πολιτική

Πολυτεχνείο - ΜέΡΑ25: προσφυγή στο ΣτΕ για την πορεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το ΜέΡΑ25 κατέθεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας αίτηση ακύρωσης της απόφασης απαγόρευσης της πορείας του Πολυτεχνείου.

Στο ΣτΕ προσέφυγε το Μέρα25, ένα σωματείο για τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη και μεμονωμένοι πολίτες. Ζητούν προσωρινή διαταγή, αναστολή και ακύρωση της απόφασης του Αρχηγού της ΕΛΑΣ για την απαγόρευση συναθροίσεων.



Πολύ πιθανό εντός της ημέρας η έκδοση προσωρινής διαταγής από το ΣτΕ ( ή θα δέχεται ή θα απορρίπτει χωρίς απαραίτητα να έχει σκεπτικό).

Το ΜέΡΑ25 ανακοίνωσε νωρίτερα ότι προχωρά σε κατάθεση αίτησης ακύρωσης και αίτησης αναστολής ("ασφαλιστικά μέτρα") κατά της απόφασης απαγόρευσης της πορείας του Πολυτεχνείου. Οι σχετικές αιτήσεις, προσθέτει, υπογράφονται από τον Γραμματέα του ΜέΡΑ25 Γιάνη Βαρουφάκη και το κόμμα.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι «οι λόγοι ακύρωσης της σχετικής κατάπτυστης απόφασης του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. αφορούν την παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας (βασιζόμενοι και στο ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου, αλλά και την σχετική απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου του Αμβούργου τον Απρίλιο) και την έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας του περιορισμού του δικαιώματος του συνέρχεσθαι».

Σημειώνει επίσης ότι η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων έχει ήδη τοποθετηθεί σχετικά με την κατάφωρη παραβίαση του Συντάγματος και την ουσιαστική αναστολή του άρθρου 11, καθώς περιορίζεται καθολικά ο ίδιος ο πυρήνας του σχετικού δικαιώματος των πολιτών. Ελπίζουμε, καταλήγει στην ανακοίνωσή του το ΜέΡΑ 25, και το ΣτΕ να κάνει δεκτές τις σχετικές αιτήσεις μας και να ακυρώσει αυτή την αντιδημοκρατική και αυταρχική απόφαση της κυβέρνησης.