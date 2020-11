Αθλητικά

Ο Μασεράνο κρέμασε… τα παπούτσια του

Συγκίνηση στο αντίο του «El Jefecito», που είναι και ο ρέκορντμαν συμμετοχών στην εθνική Αργεντινής.

Το τέλος της σπουδαίας καριέρας του ανακοίνωσε ο Χαβιέ Μασεράνο. ο 36χρονος Αργεντινός άσος, ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές στην εθνική ομάδα της χώρας του, ανακοίνωσε πως ήρθε η ώρα ν' αποσυρθεί από τα γήπεδα.

«Ήρθε η ώρα να πάρω την απόφαση που σκέφτομαι πολλές εβδομάδες. Η ώρα ν' αποσυρθώ από τα γήπεδα και πρέπει να ευχαριστήσω την οικογένεια και τους φίλους μου για τη στήριξη, που μου προσέφεραν όλα αυτά τα χρόνια», δήλωσε ο Μασεράνο, μετά την ήττα της Εστουδιάντες ντε Λα Πλάτα στο Λιγκ Καπ της Αργεντινής.

«Επίσης θέλω να ευχαριστήσω την Εστουδιάντες που έδωσε την ευκαιρία να κλείσω την καριέρα μου στην πατρίδα», συμπλήρωσε ο διάσημος αμυντικός μέσος, που φόρεσε 147 φορές τη φανέλα της εθνικής ομάδας, και έκανε σπουδαία καριέρα στα ευρωπαϊκά γήπεδα.

Ο «El Jefecito», ο μικρός αρχηγός, όπως ήταν το παρατσούκλι του, αγωνίστηκε με τις Ρίβερ Πλέιτ, Κορίνθιανς, Γουέστ Χαμ, Λίβερπουλ, ενώ το 2010 ξεκίνησε η μεγάλη καριέρα του με την Μπαρτσελόνα, με την οποία κατέκτησε δύο Champions League (2011, 2015) και τέσσερα ισπανικά πρωταθλήματα.