Καπραβέλος: Στα όρια της κατάρρευσης τα νοσοκομεία στην Θεσσαλονίκη

Ο διευθυντής ΜΕΘ στο "Παπανικολάου" απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να προσέχουν και εξέφρασε την ανησυχία του ότι ενδεχομένως να δούμε παρόμοιες εικόνες και στην Αττική.

Την δραματική κατάσταση που εξελίσσεται στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, σε σκηνικό πολέμου και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό στα όρια της κατάρρευσης μετέφερε μιλώντας στον ρ/σ ΘΕΜΑ 104,6 ο Νίκος Καπραβέλος, διευθυντής β/ ΜΕΘ Νοσ. Παπανικολαου.



Χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουν ακόμη και αίθουσες ανάνηψης για τους ασθενείς που συρρέουν κάθε ώρα στα νοσοκομεία της συμπρωτεύουσας με σοβαρές επιπλοκές από τον COVID19. Ο κ. Καπραβέλος, απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να προσέχουν και εξέφρασε την ανησυχία του ότι ενδεχομένως να δούμε παρόμοιες εικόνες και στην Αττική.



Υπογράμμισε, ότι η νόσος δεν επηρεάζει μόνο τις μεγαλύτερες ηλικίες, αλλά και τις μικρότερες αφήνοντας βαριές επιπλοκές στο σώμα μας που ακόμη ερευνώνται. «Δεν κάνει διάκριση ο ιός, δε ξέρουμε πως και αν ένας 25 χρόνος θα νοσήσει βαριά», είπε χαρακτηριστικά. Όπως είπε, ακόμη έχουν σταματήσει τα χειρουργεία διότι χρησιμοποιούνται αίθουσες για νοσηλεία. Μίλησε για έναν ασθενή του 35 ετών, ο οποίος μόλις χθες μετά από νοσηλεία εβδομάδων αποσωληνώθηκε. Πλέον, νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας.



Πρέπει να γίνονται περισσότερα τεστ και να τίθενται σε απομόνωση όσοι βρίσκονται θετικοί σημείωσε ο κ. Καπραβέλος. Παράλληλα, για το προσωπικό στα νοσοκομεία και αν θα βοηθήσουν εθελοντές, σημείωσε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό καθώς χρειάζεται εκπαίδευση. Πρότεινε μάλιστα, να γίνουν προσλήψεις των επικουρικών που έχουν ήδη εκπαιδευτεί και γνωρίζουν πως να σώσουν ζωές.