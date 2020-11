Οικονομία

Παπαθανάσης: Σχέδιο για το άνοιγμα της αγοράς 1η Δεκεμβρίου

Τι εξετάζει η κυβέρνηση για λιανεμπόριο και εστίαση. Πως θα γίνει η επανεκκίνηση της αγοράς.

Από την 1η Δεκεμβρίου σχεδιάζεται το άνοιγμα της αγοράς, αρχικά με το λιανεμπόριο και την εστίαση, ανέφερε σε συνέντευξή του ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης, Νίκος Παπαθανάσης, σημειώνοντας ωστόσο ότι εξετάζονται και εναλλακτικά σχέδια.

Ο κ. Παπαθανάσης, μιλώντας στον ΣΚΑΙ, εξήγησε ότι η κατάσταση φαίνεται να σταθεροποιείται και αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει σοβαρή μείωση της διασποράς του ιού. Ο ίδιος, απαντώντας σε ερωτήσεις ανέφερε ότι υπάρχουν κι άλλα σενάρια και ότι δεν μπαίνει στη ζυγαριά η δημόσια υγεία, ενώ υπογράμμισε ότι κανείς δεν είπε ότι θα ανοίξει η αγορά χωρίς αυστηρά μέτρα ή πριν την 1η Δεκεμβρίου. «Η επιστημονική πρόταση της επιτροπής επιδημιολόγων ήταν για 3 εβδομάδες, 3 εβδομάδες εφαρμόζουμε. Εμείς ακούμε την επιστημονική γνώση» συνέχισε ο ίδιος και πρόσθεσε «είναι πολύ νωρίς, θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξη». Ο κ. Παπαθανάσης εξήγησε ότι το σχέδιο θα βασίζεται στην εμπειρία της άνοιξης, οπότε η επανεκκίνηση έγινε με το άνοιγμα αρχικά των μικρών καταστημάτων, μια εβδομάδα μετά το λιανικό εμπόριο, σε δύο εβδομάδες ξεκίνησε η εστίαση και στις τρεις εβδομάδες, άνοιξαν οι εσωτερικοί χώροι.

Τόνισε ότι στην παρούσα φάση μπορεί να υπάρξει σύμπτυξη της επανεκκίνησης με αυστηρά μέτρα και διαβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται να ξεχυθεί ο κόσμος στους δρόμους. Στην ερώτηση εάν θα έχουμε ανοιχτά καταστήματα και υποχρέωση αποστολής SMS για την μετακίνηση των πολιτών, είπε ότι αυτό θα απαντηθεί την τελευταία εβδομάδα. Τόνισε ότι αυστηρότερα μέτρα μπορεί να εφαρμοστούν σχετικά με την πυκνότητα των ατόμων που μπορούν να βρίσκονται μέσα στα καταστήματα, στην εστίαση ή στα εμπορικά κέντρα. Για το πρόγραμμα επιδότησης αγοράς θερμαστρών για εξωτερικούς χώρους, είπε ότι αναμένεται η έγκρισή του από την επιτροπή έως το τέλος της εβδομάδος.