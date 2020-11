Υγεία - Περιβάλλον

ΕΟΔΥ: Rapid test σε πέντε περιοχές της χώρας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δωρεάν έλεγχοι ανίχνευσης αντιγόνου από κλιμάκια του ΕΟΔΥ.

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποιούν σήμερα, Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, από τις 10:00 έως τις 16:00, δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), μέσα από το αυτοκίνητο (drive through) στα Τρίκαλα (παλαιά Ζωαγορά, οδός Κλειδωνοπούλου), στην ‘Ανδρο (Μπατσί), στην Καλαμάτα (Μέγαρο Χορού), στην Ξάνθη (απέναντι από το γήπεδο του ΑΟΞ, πλησίον της Γέφυρας του Κοσύνθου) και στον Τύρναβο (κλειστό Γυμναστήριο).



Χθες Κυριακή ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 1.698 νέα κρούσματα κορωνοϊού στη χώρα. Κατά το ίδιο διάστημα, καταγράφηκαν 71 νέοι θάνατοι, με τον αριθμό των νεκρών να ανέρχεται σε 1.106.



Παράλληλα, στους 392 έφτασαν οι διασωληνωμένοι ασθενείς στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.