Πολιτική

Νίκος Δένδιας: Τι έδειξαν τα τεστ για κορονοϊό

Το μήνυμα και η φωτογραφία που ανήρτησε στο Twitter ο υπουργός Εξωτερικών.

Την επίστροφή του στο γραφείο του στο υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ο Νίκος Δένδιας, μετά και το τελευταίο αρνητικό τέστ κορονοϊού.

Ο υπουργός Εξωτερικών ήταν σε προληπτική καραντίνα από τις αρχές της περασμένης εβδομάδας, έπειτα από επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού.

"Στο γραφείο στο Υπουργείο Εξωτερικών και πάλι. Αρνητικά όλα τα τεστ και έξοδος από την καραντίνα. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον και τα μηνύματα", ανέφερε ο κ. Δένδιας με ανάρτησή του στο twitter.