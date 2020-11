Αθλητικά

Πέθανε ο Αντώνης Γεωργιάδης

Θλίψη στον χώρο του αθλητισμού.

Πέθανε, σε ηλικία 85 ετών, ο Αντώνης Γεωργιάδης, μια σπουδαία μορφή των ελληνικών ποδοσφαιρικών πάγκων που αγαπήθηκε ιδιαίτερα.

Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε αρκετά προβλήματα υγείας.

Ο Αντώνης Γεωργιάδης υπήρξε ποδοσφαιριστής της μεγάλης Δόξας Δράμας τη δεκαετία του ’50 ενώ σε ηλικία 31 ετών ξεκίνησε την καριέρα του ως προπονητής.

Κατά τη διάρκειά της καθοδήγησε πολλές ομάδες (συμπεριλαμβανομένων Ολυμπιακού, ΑΕΚ και Άρη), βρέθηκε στο τιμόνι της Εθνικής την τριετία 1989-1992, ενώ κατέγραψε τις περισσότερες παρουσίες από οποιονδήποτε άλλον Έλληνα τεχνικό σε πάγκους (586 συνολικά).