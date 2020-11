Life

“Η Βασίλισσα της Καρδιάς” κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1

Aπό σήμερα Δευτέρα 16 Νοεμβρίου και καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, «Η Βασίλισσα της Καρδιάς» θα μας καθηλώσει.

Μια ιστορία που μας μεταφέρει σε έναν κόσμο γεμάτο μυστήριο, πάθη, ανατροπές και συνωμοσίες… έρχεται στον ΑΝΤ1!

Η Reina Ortiz θα υποστεί ένα ατύχημα που θα την αναγκάσει να ξεχάσει τα τελευταία οκτώ χρόνια της ζωής της. Οκτώ χρόνια στα οποία έγινε σύζυγος του μεγιστάνα Victor de Rosas, μητέρα της Clara και ιδιοκτήτρια του πιο διάσημου ατελιέ νυφικών στο Λας Βέγκας. Δεν θυμάται καν την πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής της, όταν ερωτεύτηκε τον Nicolas Nunez.

Τώρα η Reina, που αισθάνεται ότι δεν ανήκει στον κόσμο της πολυτέλειας και της εξουσίας, θα προσπαθήσει να ανακαλύψει την αλήθεια της…

Τelenovela αμερικάνικης παραγωγής, 2014

ΠΑΙΖΟΥΝ: Paola Nunez,Eugenio Siller,Juan Soler,Catherine Siachoque,Laura Flores

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Telemundo

#VasilissaTisKardias