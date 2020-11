Πολιτική

Μητσοτάκης για Πολυτεχνείο: Αδιανόητο κάποιοι να στήνουν σκηνικό σύγκρουσης

Το μήνυμα του Πρωθυπουργού με αφορμή τις αντιδράσεις για την απαγόρευση της πορείας και των συναθροίσεων.

«Το πραγματικό μήνυμα των αγώνων του λαού μας για ελευθερία και δημοκρατία απαιτεί, ειδικά σε συνθήκες πανδημίας, να τιμήσουμε την ιστορία μας και την επέτειο του Πολυτεχνείου με διαφορετικό τρόπο», αναφέρει σε δήλωσή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Και τονίζει: «Φέτος δεν γιορτάσαμε ούτε την 25η Μαρτίου ούτε την 28η Οκτωβρίου. Αλλά αυτό δεν μείωσε τη σημασία τους. Ελεύθερα επιλέγουμε οι ίδιοι να περιορίσουμε κάποια δικαιώματά μας για να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας, αυτούς που αγαπάμε αλλά και το κοινό καλό. Γιατί ελευθερία δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς υπευθυνότητα. Απέναντι στον κίνδυνο της χούντας, οι πρωτοπόροι του Πολυτεχνείου στάθηκαν άοπλοι. Απέναντι στον κίνδυνο του θανάτου, εμείς οπλιζόμαστε με τη συνείδησή μας. Γιατί κυρίως αυτή μας επιβάλλει, φέτος, να τιμήσουμε τη μεγάλη επέτειο όπως θα ήθελαν και οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές της: Προφυλάσσοντας την υγεία όλων».

Στη δήλωσή του για τον φετινό εορτασμό της επετείου του Πολυτεχνείου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει επίσης: «Ειλικρινά πιστεύω ότι η συντριπτική πλειονότητα της κοινωνίας δυσκολεύεται να παρακολουθήσει τη μεγάλη συζήτηση που γίνεται για τον φετινό εορτασμό σε συνθήκες πανδημίας. Η απόφαση να μην γίνουν μαζικές εκδηλώσεις και πορεία επιβάλλεται για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και μόνο. Μόλις χθες θρηνήσαμε την απώλεια 71 συμπολιτών μας.

Είναι αδιανόητο, λοιπόν, κάποιοι να στήνουν σκηνικό σύγκρουσης την ώρα που απαιτείται ενότητα και προσήλωση στις οδηγίες των ειδικών. Αυτή την κρίσιμη στιγμή, δεν μπορεί η ιστορική επέτειος να γίνεται αιτία διχασμού και οι ανθρώπινες ζωές πεδίο κομματικών πειραματισμών».

Και στη δήλωσή του ο πρωθυπουργός καταλήγει: «Γι' αυτό και καλώ όλα τα κόμματα σε αυτοσυγκράτηση. Και τους πολιτικούς αρχηγούς σε μία από κοινού πρωτοβουλία τιμής στο Πολυτεχνείο. Με επικεφαλής την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Με μία λιτή επίσκεψη και με ένα λουλούδι. Αλλά με πολλή ευθύνη για το καλό των Ελλήνων και της πατρίδας».

ΣΥΡΙΖΑ: Κρεσέντο υποκρισίας από τον κ. Μητσοτάκη

Την δήλωση του Πρωθυπουργού σχολιάζει με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ εξαπολύοντας «πυρά» και κατηγορώντας τον για «κρεσέντο υποκρισίας». «Ο κ. Μητσοτάκης σε ένα κρεσέντο υποκρισίας και αφού έχει αναστείλει το Σύνταγμα με απαγόρευση συναθροίσεων πανελλαδικά και έχει απειλήσει κόμματα και φορείς με συλλήψεις αν τιμήσουν συμβολικά τη μνήμη της επετείου του Πολυτεχνείου, μιλάει τώρα εναντίον του διχασμού. Του διχασμού που ο ίδιος δημιούργησε. Και για ακόμη μία φορά προαναγγέλλει και μάλιστα δημόσια τη στάση και τη θέση της Προέδρου της Δημοκρατίας, μη αντιλαμβανόμενος ότι ο θεσμός του Αρχηγού του κράτους δεν είναι επικουρικός στο ρόλο της κυβέρνησης. Ωστόσο, η πρότασή του για τη συμμετοχή των έξι πολιτικών αρχηγών από κοινού με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας προσκρούει στην ίδια διάταξη δημοσίων συναθροίσεων άνω των 4 ατόμων, την οποία η κυβέρνησή του ανακοίνωσε. Ο φαρισαϊσμός του κ. Μητσοτάκη ξεπερνά πλέον κάθε φαντασία», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ.

ΚΙΝΑΛ: «Προσχηματικό» και «εκ των υστέρων» το κάλεσμα Μητσοτάκη

Το κάλεσμα του κ. Μητσοτάκη σχολίασε το Κίνημα Αλλαγής, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό για «εκ των υστέρων κάλεσμα».

«Το εκ των υστέρων "κάλεσμα" του κ. Μητσοτάκη για κοινή παρουσία των πολιτικών αρχηγών στο μνημείο του Πολυτεχνείου είναι προσχηματικό, αφού ο ίδιος έσυρε πρώτος το χορό του αυταρχισμού, της πόλωσης και του διχασμού για μικρομματικό όφελος», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Κίνημα Αλλαγής.

ΚΚΕ: Να αποσύρουν την κατάπτυστη κι αυταρχική απαγόρευση συναθροίσεων

«Αυτός που επέλεξε να στήσει σκηνικό σύγκρουσης είναι ο ίδιος ο πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του, με την απόφασή τους για την ακύρωση του εορτασμού του Πολυτεχνείου και με την κατάπτυστη κι αυταρχική κυβερνητική απαγόρευση των συναθροίσεων» τονίζει το ΚΚΕ σε σχόλιό του για τις δηλώσεις του πρωθυπουργού

«Ο στόχος τους είναι προφανής: Να αποπροσανατολίσουν απ' τις τεράστιες ευθύνες του στη διαχείριση της πανδημίας, που οδηγούν στην κατάρρευση του δημόσιου συστήματος υγείας και στα καθημερινά ρεκόρ θανάτων και κρουσμάτων.

Αυτό αποδεικνύεται, άλλωστε, και απ' την ύπουλη προσπάθεια του πρωθυπουργού να προκαλέσει συνειρμούς ανάμεσα στα θύματα της πανδημίας και στον εορτασμό του Πολυτεχνείου, που οργανώνεται υπεύθυνα, με τον απαραίτητο συμβολισμό που έχει φέτος, και με όλα τα μέτρα προστασίας. Μέτρα προστασίας τα οποία η ίδια η κυβέρνηση αρνείται να πάρει στα μέσα μεταφοράς, στα σχολεία, στους χώρους δουλειάς, στους οίκους ευγηρίας κ.α, με τραγικές συνέπειες» επισημαίνει το ΚΚΕ

Προσθέτει ότι «όσο για τις άλλες επετείους, όπως είναι η 28η Οκτωβρίου, ενημερώνουμε τον πρωθυπουργό ότι πάλι κι αυτές γιορτάστηκαν με υποδειγματικό τρόπο από σωματεία, συλλόγους, μαζικούς φορείς του λαού και της νεολαίας».

«Το μόνο που απομένει στην κυβέρνηση της ΝΔ είναι να αποσύρει την απαράδεκτη απόφαση απαγόρευσης των συναθροίσεων άνω των 3 ατόμων, για τον γιορτασμό και την πορεία του Πολυτεχνείου! Τίποτα διαφορετικό δεν μπορεί να γίνει ανεκτό από το λαό και τη νεολαία!» καταλήγει το σχόλιο του ΚΚΕ.

Βελόπουλος: Επικίνδυνο λάθος το κλίμα διχασμού

Σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος αναφέρει: «Ο πρωθυπουργός των συναθροίσεων στο εφετείο μέσω πανδημίας, των κλειστών εκκλησιών και ανοικτών τζαμιών, της «συνέχειας του κράτους» για την προδοσία της Μακεδονίας, του «είμαι υπερήφανος για τους (παράνομους) μετανάστες», της φτωχοποίησης των Ελλήνων, των κλειστών καταστημάτων και των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας, σήμερα χαρακτήρισε «αδιανόητο το σκηνικό σύγκρουσης» επί της επετείου του Πολυτεχνείου. Σκηνικό που όμως η κυβέρνηση του καλλιέργησε, προκειμένου να αλλάξει την ατζέντα από τις τεράστιες ευθύνες, τόσο για την αντιμετώπιση της πανδημίας αλλά και για την τροπή που λαμβάνουν τα εθνικά μας θέματα. Ο πρωθυπουργός υποκαθιστώντας ακόμα και την Πρόεδρο της Δημοκρατίας , κάλεσε τους πολιτικούς αρχηγούς να τιμήσουν την επέτειο με ένα λουλούδι. Μακάρι να είχε επιδείξει την ίδια ευαισθησία και για την 28η Οκτωβρίου, όπου ο ίδιος και οι πολιτικοί αρχηγοί που σήμερα «ευαισθητοποιούνται» απουσίαζαν επιδεικτικά. Είχα άλλωστε προειδοποιήσει από την πρώτη στιγμή ότι το κλίμα διχασμού που καλλιεργήθηκε από κυβέρνηση και μέρος της αντιπολίτευσης, συνιστά επικίνδυνο λάθος».