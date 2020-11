Life

“Παρουσιάστε!”: αποκλεισμένο το στρατόπεδο στο επεισόδιο της Δευτέρας

Όλα όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο της αγαπημένης σειράς του ΑΝΤ1.

Ακόμα ένα ξεκαρδιστικό επεισόδιο από την αγαπημένη σειρά του ΑΝΤ1 «Παρουσιάστε!» έρχεται απόψε να χαρίσει γέλιο στο βράδυ μας!

Τι θα δούμε τη απόψε στις 21:00

Όλοι ετοιμάζονται για το πολυαναμενόμενο επισκεπτήριο. Αλλά ο τυφώνας που έχει πλημμυρίσει τη γύρω περιοχή, αποκλείοντας το στρατόπεδο από οδική πρόσβαση, έχει άλλα σχέδια. Οπότε τα μαγειρευτά των μαμάδων θα πρέπει να περιμένουν. Όταν ο τυφώνας Διαμαντής φτάσει μαινόμενος στο στρατόπεδο, οι φαντάροι και οι στρατιωτικοί εγκλωβίζονται και αναγκάζονται να την βγάλουν μαζί, θέλουν δε θέλουν, μέχρι να περάσει η θύελλα.

Ο Σκορδάς, αμπαρωμένος με την Ναταλία και τον Μαργαρώνη, αναγκάζεται να αντιμετωπίσει επιτέλους το προβληματικό αυτό «τρίγωνο», προς αμηχανία όλων. Βαρκάρη και Μέγας κρύβονται στον θάλαμο και ο Μέγας έχει «πονηρές» ιδέες, αλλά η Καψάλη που έχει αποκοιμηθεί εκεί, τους αλλάζει πλάνα. Την ίδια ώρα, ο Έλτον απειλεί να ξεμπροστιάσει την τσιμπημένη Γλυκερία στον ανήξερο Γούλα αν εκείνη δεν του κάνει συγκεκριμένες «χάρες».









