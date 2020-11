Κοινωνία

ΓΣΕΕ: εξίσου σεβασμός στους αγωνιστές του Πολυτεχνείου και τα θύματα της πανδημίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την αντίθεση της σε πορεία και λοιπές συναθροίσεις για εκδηλώσεις εκφράζει η Συνομοσπονδία, τονίζοντας ότι ο αγώνας μπορεί να είναι συνεχής με διαφορετικούς τρόπους.

«Σήμερα, 47 χρόνια µετά, η 17η Νοεµβρίου, η επέτειος της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, αποτελεί για όλους μας παντοτινή μνήμη. Είμαστε εδώ για να διατηρήσουμε ζωντανή την φλόγα, της βούλησης και της ελπίδας, για τη δικαίωση του οράματος των χιλιάδων νεαρών πολιορκηµένων σ’ εκείνο το κάστρο της λευτεριάς των τριών ημερών», αναφέρει σε ανακοίνωση της η ΓΣΕΕ και συνεχίζει.

«Το πνεύμα του Πολυτεχνείου, ως θεμελιώδες συστατικό της συλλογικής μνήμης του Ελληνικού λαού, είναι παρόν εν μέσω των δυσχερών συνθηκών της πανδημίας. Και υπάρχει και μια ακόμα μεγαλύτερη ιδέα, που έγινε πράξη στο Πολυτεχνείο, εκείνη της θυσίας. Τα θύματα της πανδημίας είναι αμέτρητα πλέον σε παγκόσμια κλίμακα. Το ίδιο αμέτρητα είναι και τα θύματα του φόβου, της φτώχειας και της εξαθλίωσης.

Ως συνδικάτα στεκόμαστε λοιπόν, ταπεινά, µπροστά στη µνήµη των αγωνιστών της εποχής, αναλογιζόµαστε το χρέος µας και δίνουμε το δικό μας διαφορετικό αγώνα. Έναν αγώνα που πρωτίστως τιμά το υπέρτατο αγαθό της Ζωής αλλά και της Ελευθερίας.

Είμαστε λοιπόν στην πρώτη γραμμή αυτού του αγώνα, για την υπεράσπιση της δημοκρατίας, της εργασίας, της δημόσιας παιδείας και υγείας, της ελευθερίας και της ισότητας. Απέναντι σε κάθε φαινόμενο φασισμού, ρατσισμού και μισαλλοδοξίας.

Η αξιοπρέπειά μας, ο αυτοσεβασμός μας είναι η δύναμή μας. Aς σκεφθούμε, με αφορμή το Πολυτεχνείο, την ευθύνη που στον καθένα μας αναλογεί για το όνειρο, για την υγεία και τη ζωή μας στην πράξη...».