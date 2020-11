Κοινωνία

To Δημόσιο αρνείται να δώσει αποζημίωση για τον θάνατο του Μάριου

Ο μικρός Μάριος έχασε τη ζωή του τον Ιούνιο του 2017. Τι υποστηρίζουν οι νομικοί σύμβουλοι του Δημοσίου

Τρεισήμισι οδυνηρά χρόνια έχουν περάσει για τους γονείς του μικρού Μάριου, από την ημέρα που το 11χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του μέσα στο σχολείο του στο Μενίδι από αδέσποτη σφαίρα κατά την διάρκεια γιορτής και οι αρχές δεν κατάφεραν ακόμα να εντοπίσουν τον δράστη. Ο Γολγοθάς της οικογένειας του μαθητή θα συνεχίζεται δια βίου από την απουσία του αλλά και ο πόνος τους θεριεύει ακόμα περισσότερο αφού στην δικογραφία που έχει σχηματιστεί για το θάνατο του παιδιού τους, στη θέση του κατηγορούμενου παραμένει ακόμα ο προσδιορισμός “άγνωστος δράστης”.

Η Πολιτεία από τη μια ανήμπορη να προβεί σε ταυτοποίηση του ανθρώπου που πυροβολούσε άσκοπα την μοιραία μέρα με αποτέλεσμα να οδηγήσει στον θάνατο το ανυποψίαστο αγόρι, από την άλλη επικαλείται “οξύτατη δημοσιονομική κρίση” αλλά και οποιαδήποτε ευθύνη για το χαμό του παιδιού, αρνούμενη τα καταβάλει στην οικογένεια του μαθητή της Ε΄ Δημοτικού το επιδικασθέν από το Διοικητικό Πρωτοδικείο ποσό των 500.000 ευρώ ως αποζημίωση. Το δικαστήριο έκρινε ότι η Πολιτεία φέρει μεγάλη ευθύνη για την αδυναμία της να καταπολεμήσει την εγκληματικότητα, και ιδίως την παράνομη οπλοκατοχή στο Μενίδι.

Δεν θέλει να δώσει το Δημόσιο αποζημίωση για τον μικρό Μάριο

Σύμφωνα με τη δημοσιογράφο του Ελεύθερου Τύπου, Σοφία Σπίγγου, για την άσκηση έφεσης κατά της απόφασης αυτής το Ελληνικό κράτος, στέλνει την υπόθεση στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών ισχυριζόμενο ότι “δεν νοείται ευθύνη του Δημοσίου σε περίπτωση ζημιών που προκαλούνται εξαιτίας τυχαίων γεγονότων ή γεγονότων που οφείλονται σε ανωτέρα βία”.

Μάλιστα όπως αναφέρεται στην έφεση, το δικαστήριο καταλήγει σε αυθαίρετο συμπέρασμα σχετικά με την έλλειψη αστυνόμευσης στην περιοχή και “υποκαθιστά ανεπίτρεπτα και αυθαίρετα την διοίκηση και συγκεκριμένα τα όργανα της ΕΛ.ΑΣ., που δρουν υπό συγκεκριμένες συνθήκες, έχουν την τεχνογνωσία και τον επιχειρησιακό έλεγχο και εκπονούν τα σχέδια και την εποπτεία – αστυνόμευση…”. Σύμφωνα πάντα με τον “Ελεύθερο Τύπο’ το Δημόσιο αδυνατεί να καταβάλει στην οικογένεια του θύματος το ποσό καθώς δυσκολεύεται να καλύψει τις τρέχουσες υποχρεώσεις που απορρέουν από προηγούμενα μνημόνια και δεσμεύσεις , η πληρωμή των οποίων θα κινδυνεύσει από την καταβολή αποζημίωσης στην οικογένεια του άτυχου μαθητή. Έτσι καλεί το Δικαστήριο να επανεξετάσει και το ποσό που πρέπει να καταβληθεί στην οικογένεια. Μιλώντας στην εφημερίδα ο πατέρας του αδικοχαμένου παιδιού Θανάσης Σουλούκος εμφανίσθηκε διπλά απογοητευμένος από την Ελληνική πολιτεία. “Έπειτα από 3,5 χρόνια όχι μόνο δεν έχει καταφέρει να βρει τον υπαίτιο για την απώλεια του γιου μας, αλλά προσπαθεί τώρα να αποδείξει , ότι δεν έχει ευθύνη για τις τραγικές συνθήκες που βιώνουμε για δεκαετίες στην περιοχή του Μενιδίου”.

Πηγή: dikastiko.gr