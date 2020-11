Πολιτική

Τσίπρας για Πολυτεχνείο: η Κυβέρνηση επιδιώκει τεχνητή όξυνση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τηλεφωνήματα Τσίπρα σε Γεννηματά και Βελόπουλο για το Πολυτεχνείο στη σκιά του κοινού κειμένου που συνυπογράφουν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΜέΡΑ25.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, σε συνέχεια των χθεσινών του τηλεφωνικών επαφών με τον Γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα και του ΜΕΡΑ 25, Γιάνη Βαρουφάκη, είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με την Πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής, κα Φώφη Γεννηματά και της Ελληνικής Λύσης, κ. Κυριάκο Βελόπουλο.

Κατά τις συνομιλίες, ο κ. Τσίπρας εξέφρασε την ανησυχία του για "την στάση της κυβέρνησης και την κλιμακούμενη προσπάθεια πόλωσης του πολιτικού κλίματος, με αποκορύφωμα την "αντισυνταγματική διάταξη" απαγόρευσης των συναθροίσεων με απόφαση του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ, ανησυχία την οποία συμμερίστηκαν και οι δύο πολιτικοί αρχηγοί", σύμφωνα με πηγές της Κουμουνδούρου.

Ο κ. Τσίπρας στους συνομιλητές του υπογράμμισε ότι με δεδομένη την έξαρση της πανδημίας, η καθιερωμένη πορεία του Πολυτεχνείου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, αλλά συμβολικές πρωτοβουλίες για την επέτειο, με ευθύνη για την τήρηση των μέτρων προστασίας, μπορούν και πρέπει να πραγματοποιηθούν. Η εκ προοιμίου δε απαγορευσή τους από τον κο Μητσοτάκη, απαντά μονάχα σε σχεδιασμούς τεχνητής όξυνσης, πόλωσης και αποπροσανατολισμού από τις σοβαρότατες κυβερνητικές ευθύνες για την εξέλιξη της πανδημίας.

Βλακώδης, αχρείαστη και προβοκατόρικη η απαγόρευση των συναθροίσεων

Βλακώδη, αχρείαστη και προβοκατόρικη χαρακτήρισε την τετραήμερη απαγόρευση των συναθροίσεων με αφορμή την επέτειο του Πολυτεχνείου, ο Αλέξης Τσίπρας σε δήλωσή του στο περιστύλιο της Βουλής, μετά την ολοκλήρωση των επαφών του με τους υπόλοιπους αρχηγούς της αντιπολίτευσης. Ο κ. Τσίπρας εξέφρασε την ανησυχία του για την πόλωση που προκαλεί η κυβέρνηση με αυτή την απαγόρευση, σημειώνοντας ότι «και οι τέσσερις (αρχηγοί των κομμάτων της ελάσσονος αντιπολίτευσης) συμμερίζονται αυτή την ανησυχία».

"Επικοινώνησα χθες και σήμερα με τους αρχηγούς όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης για να τους εκφράσω τη βαθιά μου ανησυχία σε σχέση με την απόπειρα κλιμάκωσης της όξυνσης, μιας τεχνητής έντασης από την πλευρά της κυβέρνησης με αφορμή τον εορτασμό της επετείου του Πολυτεχνείου. Νομίζω ότι και οι τέσσερις συμμερίζονται αυτήν την ανησυχία. Η κυβέρνηση, χωρίς κανέναν λόγο και ενώ γνωρίζει ότι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης 8 μήνες έχουν δείξει τη μέγιστη υπευθυνότητα για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, αποφάσισε όχι το δρόμο του διαλόγου, όχι να συνεννοηθεί μαζί μας, αλλά με το αποφασίζουμε και διατάζουμε, μία αντισυνταγματική διάταξη για την απαγόρευση συναθροίσεων άνω των 4 ατόμων σε όλη τη χώρα για τέσσερις μέρες. Ήταν δεδομένο ότι κανείς δεν είχε πρόθεση να θέσει σε δεύτερη μοίρα την προστασία της δημόσιας Υγείας, αλλά αυτή η απόφαση ήταν βλακώδης, αχρείαστη και προβοκατόρικη. Και το λέω με όλη την επίγνωση του όρου" είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

"Ο κ. Μητσοτάκης σήμερα βγήκε να κάνει μια δήλωση μιλώντας δήθεν ενωτικά, απέναντι στο διχασμό που ο ίδιος όμως δημιούργησε. Για ακόμη μία φορά προανήγγειλε τη θέση και τη στάση της Προέδρου της Δημοκρατίας και μας κάλεσε να πάμε έξι αρχηγοί και η Πρόεδρος, επτά, να καταθέσουμε λουλούδια, παραβιάζοντας δηλαδή την ίδια τη διάταξη που ο ίδιος ανακοίνωσε χθες. Κατανοώ ότι βρίσκεται σε πανικό και σε αδυναμία να απευθυνθεί με ευθύνη απέναντι στις πολιτικές δυνάμεις και τους πολίτες. Εμείς για ακόμη μία φορά τον καλούμε να αποσύρει αυτή την αντισυνταγματική διάταξη. Καλούμε επίσης τους πολίτες να καταδικάσουν αυτές τις πρακτικές, αλλά ταυτόχρονα τους καλούμε να μη συμμετάσχουν σε μαζικές εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου φέτος ή σε εκδηλώσεις που δεν θα είναι απολύτως διασφαλισμένη η προστασία της δημόσιας Υγείας. Είναι ευθύνη όλων μας να προστατεύσουμε τη δημόσια Υγεία αλλά είναι και υποχρέωσή μας να τιμήσουμε τους νεκρούς του Πολυτεχνείου και να μην αφήσουμε να μπει σε καραντίνα και η Δημοκρατία.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, αύριο, θα προβεί σε μία συμβολική πράξη. Δεν θα βρεθούμε στο χώρο του Πολυτεχνείου για πρώτη φορά μετά από 47 χρόνια. Γιατί η εξέγερση του Πολυτεχνείου ήταν μια όαση και μία έξαρση ελευθερίας. Και δεν μπορεί 47 χρόνια μετά να γιορτάζεται σε ένα στρατόπεδο καταστολής με την παρουσία εκατοντάδων ή και χιλιάδων ανδρών των ΜΑΤ. Το Πολυτεχνείο μπορεί να γιορταστεί στις καρδιές μας, στην ψυχή μας, σε κάθε σπίτι, σε κάθε νοικοκυριό, σε κάθε οικογένεια, σε κάθε μήκος και πλάτος της χώρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία θα το γιορτάσει συμβολικά, θα τιμήσει τους νεκρούς, με αντιπροσωπεία της κοινοβουλευτικής μας ομάδας αλλά και των μελών της Συντονιστικής Επιτροπής Κατάληψης του 1973 στο χώρο του ΕΑΤ – ΕΣΑ, σε μια εκδήλωση τιμής και μνήμης. Ταυτόχρονα, σε όλη την Ελλάδα, σε κάθε νομό, πενταμελής αντιπροσωπεία στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ θα καταθέσει στεφάνι τηρώντας προφανώς όλα τα υγειονομικά μέτρα, για να τιμήσει τους νεκρούς. Διότι για εμάς ο αγώνας για τη Δημοκρατία είναι ένας αγώνας που δεν τελειώνει. Είναι διαρκής, είναι ένας αγώνας που αφορά κάθε μέρα στο σήμερα και το αύριο αυτού του τόπου".

Νικολαΐδης: επικίνδυνα αντιδημοκρατικά παιχνίδια από την κυβέρνηση

Ο Αναπληρωτής Εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξανδρος Νικολαΐδης, τόνισε ότι η απόφαση της κυβέρνησης επαναφέρει μνήμες από τις πιο σκοτεινές εποχές της Ελλάδας. “Έγκριτοι συνταγματολόγοι αλλά και η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων κατακεραυνώνουν την εν λόγω απαγόρευση, η οποία αναστέλλει συνταγματικές ατομικές και συλλογικές ελευθερίες. Αυτή η ντροπιαστική απόφαση όμως είναι αντίθετη και με το πρόσφατο ψήφισμα της Επιτροπής LIBE (Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων), το οποίο εγκρίθηκε και από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 29 Οκτωβρίου 2020” τονίζει σε ανακοίνωσή του και προσθέτει:

Συγκεκριμένα, στο κείμενο η Ευρωπαϊκή Ένωση: "Καλεί τα Κράτη-Μέλη να περιορίσουν το δικαίωμα του συνέρχεσθαι μόνο όπου αυτό είναι αυστηρά αναγκαίο και εύλογο, δεδομένης της τοπικής επιδημιολογικής κατάστασης και λαμβάνει χώρα με αναλογικότητα, και όχι να χρησιμοποιήσουν την απαγόρευση των εκδηλώσεων διαμαρτυρίας για να υιοθετήσουν αμφιλεγόμενα μέτρα, ακόμη και ασύνδετα με τον COVID-19, τα οποία θα αξίωναν τον πρέποντα δημόσιο και δημοκρατικό διάλογο.”

Όσο κι αν ζητήθηκε από το σύνολο της αντιπολίτευσης μια συνεννόηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για τον τρόπο που θα τιμηθεί η ιστορική αυτή ημέρα του Πολυτεχνείου, η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη έκανε αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα: Να παίξει επικίνδυνα αντιδημοκρατικά παιχνίδια στο βωμό της επικοινωνίας, προσπαθώντας να μετακινήσει τη δημόσια συζήτηση από τις τεράστιες ευθύνες που έχει στην καταστροφική διακυβέρνηση της χώρας εν μέσω πανδημίας”.