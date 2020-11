Πολιτική

Πολυτεχνείο – Πέτσας : Σε μια πορεία ο μόνος που θα γιορτάσει είναι ο κορονοϊός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο φλέγον ζήτημα που έχει προκύψει σχετικά με τους εορτασμούς για την επέτειο του Πολυτεχνείου, εστίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εκφράζοντας την ελπίδα όλοι να ανταποκριθούν θετικά στην πρόταση του Πρωθυπουργού.

Στο φλέγον ζήτημα που έχει προκύψει σχετικά με τους εορτασμούς για την Επέτειο του Πολυτεχνείου, εστίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας κατά την διάρκεια ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, εκφράζοντας την ελπίδα όλοι να ανταποκριθούν θετικά στην πρόταση του Πρωθυπουργού.

«Στις δύσκολες αυτές ώρες, είναι αυτονόητο πως οφείλουμε να τιμήσουμε την αυριανή επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου με έναν διαφορετικό τρόπο. Όπως διαφορετικά γιορτάσαμε το Πάσχα και όπως διαφορετικά - χωρίς παρελάσεις - τιμήσαμε την 25η Μαρτίου και την 28η Οκτωβρίου, έτσι διαφορετικά θα τιμήσουμε και αυτή τη σημαντική για τη Δημοκρατία μας επέτειο», σημείωσε ο κ. Πέτσας και συνέχισε λέγοντας ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε σχετική έκκληση από το βήμα της Βουλής και οι Υπουργοί Επικρατείας και Προστασίας του Πολίτη Γ. Γεραπετρίτης και Μ. Χρυσοχοΐδης, επικοινώνησαν με τα πολιτικά κόμματα για να αναλάβουμε όλοι την ευθύνη που μας αναλογεί.

Στη συνέχεια παρέθεσε τα λόγια του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος είπε τα εξής: «Απέναντι στον κίνδυνο της χούντας, οι πρωτοπόροι του Πολυτεχνείου στάθηκαν άοπλοι. Απέναντι στον κίνδυνο του θανάτου, εμείς οπλιζόμαστε με τη συνείδησή μας. Αυτή την κρίσιμη στιγμή, δεν μπορεί η ιστορική επέτειος να γίνεται αιτία διχασμού και οι ανθρώπινες ζωές πεδίο κομματικών πειραματισμών.

Γι’ αυτό και καλώ όλα τα κόμματα σε αυτοσυγκράτηση. Και τους πολιτικούς αρχηγούς σε μία από κοινού πρωτοβουλία τιμής στο Πολυτεχνείο. Με επικεφαλής την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Με μία λιτή επίσκεψη και με ένα λουλούδι. Αλλά με πολλή ευθύνη για το καλό των Ελλήνων και της πατρίδας».

Πρόβλημα δεν είναι τα παιδιά, αλλά η κινητικότητα γύρω από τα σχολεία

«Όπως γνωρίζετε έχει ήδη ανασταλεί από σήμερα και για δύο εβδομάδες η διά ζώσης λειτουργία των δημοτικών σχολείων, των νηπιαγωγείων καθώς και των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών σε ολόκληρη τη χώρα. Είναι όμως απολύτως σαφές ότι η αναστολή δεν βασίστηκε στο επιδημιολογικό φορτίο των σχολικών μονάδων το οποίο εξακολουθεί να παραμένει χαμηλό», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας ξεκινώντας την εξ αποστάσεως ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Το πρόβλημα όπως επισημαίνουν οι ειδικοί δεν είναι η μετάδοση στο σχολικό περιβάλλον αλλά η έντονη κινητικότητα που προκαλείται από γονείς, παππούδες και γιαγιάδες που πηγαίνουν τα παιδιά τους στο σχολείο καθώς και από δασκάλους και διοικητικό προσωπικό».

Επεσήμανε πως «σε αυτήν ακριβώς τη διαπίστωση βασίστηκε και σχετική εισήγηση της Επιτροπής των Επιδημιολόγων. Είναι περισσότερα από 650.000 παιδιά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και γίνονται αντίστοιχες μετακινήσεις των συνοδών τους. Αιτία λοιπόν της απόφασης είναι η κινητικότητα μέρους του πληθυσμού και στόχος ο περιορισμός της».

Στο σημείο αυτό τόνισε πως «για τη διατήρηση της επαφής των παιδιών με την εκπαιδευτική διαδικασία άρχισαν από σήμερα το πρωί να προβάλλονται από την ΕΡΤ2 τηλεοπτικά μαθήματα για τους μαθητές του Δημοτικού. Πρόκειται για μια δοκιμασμένη επιτυχημένη πρακτική που είχε υιοθετηθεί και κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας.

Από την Τετάρτη, μετά τη σχολική αργία της 17ης Νοέμβρη θα ξεκινήσει για τη βαθμίδα αυτή και η τηλεκπαίδευση. Θα είναι υποχρεωτική και θα γίνεται από τις 02.00 έως τις 05.00 για τα Δημοτικά και από τις 02.00 έως τις 04.20 για τα Νηπιαγωγεία.

Σημειώνεται δε πως σήμερα Δευτέρα, οι δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν έστω ένα παιδί έως 15 ετών, μπορούν να εργάζονται είτε με μειωμένο ωράριο κατά 25% είτε με εναλλακτικό ωράριο που θα συμφωνήσουν με την υπηρεσία τους είτε να κάνουν χρήση της άδειας ειδικού σκοπού».

Ο κ. Πέτσας πρόσθεσε πως «αντίστοιχα μέτρα ισχύουν και για τους εργαζόμενους γονείς του ιδιωτικού τομέα».

Η τήρηση των μέτρων αποτελεί κοινή υποχρέωση και εξαιρέσεις δεν δικαιολογούνται

«Παράλληλα η διοίκηση κάθε δημόσιας υπηρεσίας είναι υποχρεωμένη να εξασφαλίσει ότι οι υπάλληλοι που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου είτε θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με τηλεργασία είτε θα κάνουν χρήση άδειας», επισήμανε ο κ. Πέτσας.

«Στις επόμενες δύσκολες μέρες», συνέχισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «καλείται και η αυτοδιοίκηση να συμβάλει στη στήριξη της κοινωνίας και ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων ομάδων. Το προσωπικό που εργάζεται στους δημοτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς μπορεί και πρέπει να αξιοποιηθεί σε κρίσιμες κοινωνικές υπηρεσίες. Ιδίως μάλιστα για την ενίσχυση του προγράμματος «βοήθεια στο σπίτι» που στηρίζει συνανθρώπους μας της τρίτης ηλικίας και όσους άλλους έχουν ανάγκη».

Υπογράμμισε στη συνέχεια ότι «η τήρηση των μέτρων αποτελεί κοινή υποχρέωση και εξαιρέσεις δεν δικαιολογούνται. Για τον σκοπό αυτό έχουν ενταθεί και θα συνεχιστούν με τους ίδιους ρυθμούς οι έλεγχοι για την τήρηση των περιοριστικών μέτρων. Σημειώνεται ότι οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, της ΔΗΜΕΑ, της ΕΑΔ, της Δημοτικής Αστυνομίας και των περιφερειών έκαναν το τριήμερο από την Παρασκευή έως και την Κυριακή συνολικά 195.000 ελέγχους και κατέγραψαν 6279 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού. Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 536.700 ευρώ και αναστολή λειτουργίας σε 2 καταστήματα για μη τήρηση των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού».

Οι επόμενες μέρες είναι οι πιο κρίσιμες στη μάχη μας με τον κορονοϊό

Ο κ. Πέτσας σημείωσε στη συνέχεια πως «παρά τη σχετικά καλύτερη θέση τής Ελλάδας έναντι των περισσότερων άλλων ευρωπαϊκών κρατών, καταγράφεται σημαντική αύξηση κρουσμάτων, διασωληνωμένων και δυστυχώς θανάτων» και τόνισε:

«Κινούμαστε σε δύο επίπεδα: Το πρώτο είναι η ενίσχυση του Συστήματος Υγείας για να αντέξει το δεύτερο μεγάλο κύμα της πανδημίας. Αυτή τη στιγμή είναι σε λειτουργία 1.170 κρεβάτια ΜΕΘ έναντι των 557 που είχε αφήσει η προηγούμενη κυβέρνηση. Από αυτά τα μισά περίπου είναι ΜΕΘ για covid περιστατικά. Έχουμε ήδη προβεί σε περισσότερες από 7.000 προσλήψεις και προχωράμε σε έκτακτη αξιοποίηση ιατρικού προσωπικού. Υπενθυμίζεται ότι πριν από δύο μήνες οι κλίνες στις ΜΕΘ ανέρχονταν σε 930 εκ των οποίων οι 229 διατίθεντο για τη νοσηλεία ασθενών με covid-19.

Τη στιγμή αυτή καθώς αυξάνονται οι εισαγωγές στα νοσοκομεία της χώρας το υπουργείο Υγείας εφαρμόζει το σχεδιασμό για αύξηση των κλινών ΜΕΘ covid όπως έκανε και στην πρώτη φάση της πανδημίας.

Το δεύτερο επίπεδο είναι ο άμεσος περιορισμός της διασποράς του κορονοϊού στην κοινότητα τόσο γιατί το νέο κύμα είναι πολύ πιο σφοδρό από το πρώτο, όσο και γιατί υπάρχει κόπωση όλων μας μετά από οχτώμισι μήνες πολέμου απέναντι σε αυτόν τον αόρατο εχθρό. Οι επόμενες μέρες είναι οι πιο κρίσιμες στη μάχη μας με τον κορονοϊό και χρειάζεται να είμαστε απόλυτα προσηλωμένοι στον στόχο μας».

Εξασφαλίσαμε 25 εκατ. δόσεις του εμβολίου. Αύριο η παρουσίαση του σχεδίου εμβολιασμού

Όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, «με τη βοήθεια της επιστήμης είμαστε κοντά στο εμβόλιο. Το γεγονός αυτό μας επιτρέπει να δούμε μέσα από την καταχνιά της πανδημίας την κορυφή του βουνού στο οποίο ανεβαίνουμε τόσους μήνες. Ας μην χαλαρώσουμε για να μην κυλήσουμε πίσω. Η χώρα μας με τις προαγορές που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξασφάλισε 25 εκατομμύρια δόσεις και προχωρά στο σχεδιασμό του εμβολιασμού εντάσσοντας στις πρώτες φάσεις το υγειονομικό προσωπικό και τις ευπαθείς ομάδες. Αύριο στις 14.00 στο υπουργείο Υγείας, ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας και η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών καθηγήτρια Μαρία Θεοδωρίδου, θα ενημερώσουν τους εκπροσώπους των κομμάτων για τις επιστημονικές εξελίξεις ανάπτυξης των εμβολίων covid-19 και τον τρόπο με τον οποίο η χώρα μας, όπως όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα προμηθευτεί μέσω κοινού ευρωπαϊκού μηχανισμού τα εμβόλια. Θα παρουσιαστεί επίσης και θα συζητηθεί το σχέδιο του εμβολιασμού του πληθυσμού».

Κανένας δεν μπορεί από τη μια να καλεί «σε καραντίνα» και από την άλλη να προσφέρει κάλυψη σε αντιδραστικούς αρνητές της πρωτόγνωρης κατάστασης που ζούμε.

H κλιμάκωση της τουρκικής παραβατικής συμπεριφοράς θα συζητηθεί στο προσεχές Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στις τουρκικές προκλήσεις, επισημαίνοντας: «Μετά την έκδοση νέας παράνομης Navtex για περιοχές που επικαλύπτουν ελληνική υφαλοκρηπίδα, η Τουρκία προχώρησε χθες σε νέα πρόκληση σε βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών. Με την παρουσία του στην στρατιωτική παρέλαση που έγινε στην κατεχόμενη Λευκωσία, με αφορμή την επέτειο ανακήρυξης του ψευδοκράτους, ο Τούρκος Πρόεδρος ανέδειξε την πραγματική διάσταση του Κυπριακού που είναι η συνεχιζόμενη κατοχή κυπριακών εδαφών. Και με την επίσκεψή του στο περίκλειστο και ακατοίκητο από το 1974 τμήμα των Βαρωσίων έδειξε προκλητική περιφρόνηση στα ψηφίσματα 550 και 789 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καθώς και στα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου».

Όπως τόνισε ο κ. Πέτσας: «Οι ενέργειες αυτές συνιστούν κλιμάκωση της τουρκικής παραβατικής συμπεριφοράς και θα συζητηθούν στο προσεχές Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο. Η Ελλάδα, όπως έχει τονιστεί επανειλημμένα, τάσσεται υπέρ της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, προκειμένου να βρεθεί μια συνολική, λειτουργική και -άρα- βιώσιμη λύση του Κυπριακού, στη βάση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και του Κοινοτικού Κεκτημένου».

Η συνολική “ ένεση” ρευστότητας στην πραγματική οικονομία αναμένεται να υπερβεί τα 11-12 δισ. ευρώ

Πριν ολοκληρώσει την εισαγωγική του τοποθέτηση στην εξ αποστάσεως ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε:

«Σε ό,τι αφορά την οικονομία, με τις νέες πρωτοβουλίες που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη Βουλή των Ελλήνων, απέδειξε, άλλη μια φορά, ότι νοιαζόμαστε για τη στήριξη των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας. Ταυτόχρονα, απέδειξε ότι μπορούμε. Το άυλο κεφάλαιο που έχουμε χτίσει με συνέπεια και συνέχεια -η εμπιστοσύνη, δηλαδή, που έχει οικοδομηθεί σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο από τις αγορές και την επενδυτική κοινότητα προς την ελληνική οικονομία- μας δίνει τη δυνατότητα να διαθέτουμε επιπλέον κονδύλια ώστε να σταθούμε δίπλα στους πιο αδύναμους.

Η κυβέρνηση στέκεται, όπως το έχει κάνει μέχρι σήμερα, με έμπρακτη στήριξη κοντά στους συμπολίτες μας που έχουν περισσότερη ανάγκη. Πριν τα Χριστούγεννα, θα δοθεί ενίσχυση σε άτομα που δεν έχουν τύχει της ενίσχυσης της Πολιτείας μέσω των μέτρων για την πανδημία και βρίσκονται στη βάση της εισοδηματικής πυραμίδας.

Πέραν των μέτρων που έχουν ήδη ανακοινωθεί, στο νομοσχέδιο για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων πληττόμενων από το lockdown τριών εβδομάδων που θα κατατεθεί στη Βουλή, θα περιλαμβάνεται τροπολογία που θα δίνει λύση στο πρόβλημα των ακάλυπτων επιταγών. Η τροπολογία θα προβλέπει το "πάγωμα" αποπληρωμής των επιταγών για 75 ημέρες, ενώ θα ενταχθούν κι άλλες ρυθμίσεις όπως η παράταση του ΦΠΑ στο 6% για τις μάσκες και μετά το τέλος του έτους.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη προχωράμε στην υλοποίηση του 4ου κύκλου, τις προσεχείς ημέρες, και του 5ου κύκλου, τον επόμενο μήνα, της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, με σημαντικά διευρυμένο πεδίο δικαιούχων. Και στους δύο κύκλους, το 50% της ενίσχυσης δεν θα επιστραφεί στο κράτος, ενώ αθροιστικά θα διοχετευθούν πόροι συνολικού ύψους 1,7 δισ. ευρώ στην πραγματική οικονομία. Έτσι, η παροχή ρευστότητας προς τις επιχειρήσεις, μέσω της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, θα ξεπεράσει συνολικά τα 5 δισ. ευρώ έως το τέλος του έτους. Μαζί με τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΤΕΠΙΧ ΙΙ και του Εγγυοδοτικού Μηχανισμού, η συνολική "ένεση" ρευστότητας στην πραγματική οικονομία αναμένεται να υπερβεί τα 11-12 δισ. ευρώ».

Επίσκεψη του πρωθυπουργού στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Τρίτη και Τετάρτη

Κλείνοντας, ο κ. Πέτσας αναφέρθηκε στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού επισημαίνοντας πως: «ο κ. Μητσοτάκης, πρόκειται να πραγματοποιήσει διήμερη επίσκεψη, την Τρίτη και Τετάρτη, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Τον πρωθυπουργό θα συνοδεύουν ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης και ο υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για την οικονομική διπλωματία Κώστας Φραγκογιάννης.

Μεταξύ άλλων, θα συζητηθεί η ενσωμάτωση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σε τριμερή σχήματα περιφερειακής συνεργασίας, στα οποία συμμετέχει η Ελλάδα, καθώς και θέματα προώθησης της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δυο χωρών στους τομείς της οικονομίας, των επενδύσεων και της άμυνας».