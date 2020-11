Οικονομία

Protergia Digital Signature: ευκολία με ασφάλεια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρωτοποριακή υπηρεσία για τους πελάτες της εταιρείας του Ομίλου Μυτιληναίος.

Όπως αναφέρεται σε ανκοινωση της εταιρείας, "H Protergia, ο Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου της MYTILINEOS, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας, κάνει ακόμα πιο εύκολη τη μετάβαση στο μέλλον της ενέργειας, παρουσιάζοντας μια νέα πρωτοποριακή υπηρεσία.

Με την «Ηλεκτρονική Υπογραφή» μπορεί κανείς να υπογράψει online τη σύμβασή του, γρήγορα, εύκολα και με απόλυτη ασφάλεια. Η «Ηλεκτρονική Υπογραφή» απευθύνεται σε όλους τους πελάτες της Protergia. Σε εκείνους που μπαίνουν τώρα στον κόσμο της Protergia, αλλά και σε όλους εκείνους που θέλουν να ανανεώσουν τη σύμβασή τους. Έτσι, η διαδικασία της υπογραφής μπορεί τώρα να ολοκληρώνεται χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία σε κανένα στάδιο. Η υπηρεσία διατίθεται δωρεάν και σε απόλυτη αντιστοιχία με τις ισχύουσες διατάξεις για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και των ευπαθών ομάδων. Η Protergia, αν και αναπτύσσει το δίκτυό της με επιπλέον καταστήματα και συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα, προσαρμόζεται στη δύσκολη συγκυρία της πανδημίας και στον ψηφιακό κόσμο, προστατεύοντας τόσο τους πελάτες της, όσο και τους εργαζομένους της.

Με απόλυτο σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα, όλοι μπορούν να απολαμβάνουν τα οφέλη της κορυφαίας εταιρείας ενέργειας με τρία απλά βήματα:

Λαμβάνουν ηλεκτρονικά τα έγγραφά προς υπογραφή

Συμπληρώνουν τα πεδία με τη σχετική σήμανση

Επιβεβαιώνουν την ταυτότητά τους και υπογράφουν ηλεκτρονικά

Η διαδικασία είναι καθ’ όλα ασφαλής και μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε ώρα της ημέρας από ηλεκτρονικό υπολογιστή, tablet, ακόμα και smartphone.

Ο συνδρομητής ενημερώνεται αναλυτικά σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ενώ για οτιδήποτε χρειαστεί, υπάρχουν πάντα οδηγίες προκειμένου να έρθει σε απευθείας επαφή με την Protergia.

Τόσο απλά! Γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια!

Η MYTILINEOS, μέσω της Protergia, δραστηριοποιείται στην προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου, προσφέροντας σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, με περισσότερες από 250.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ο εξελιγμένος τρόπος που η Protergia προσφέρει τα προϊόντα της δείχνει το μέλλον της ενέργειας και ανοίγει έναν καινούργιο δρόμο με νέες δυνατότητες για χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις. Ένα δρόμο γεμάτο δυνατότητες όπου όλα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα.