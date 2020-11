Life

“Special Report”: οι επιπτώσεις των νέων μέτρων στις επιχειρήσεις

Το «Special Report» ερευνά και το παρασκήνιο της δημοπρασίας ενός πίνακα στο Λονδίνο, ενώ ξετυλίγει το νήμα της κληρονομιάς ενός από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες ζωγράφους, του Γιάννη Σπυρόπουλου.

Ό,τι κρύβεται πίσω από την είδηση, ό,τι υπάρχει πίσω από την εικόνα, ό,τι δεν λένε οι λέξεις, μπαίνει στο μικροσκόπιο της ερευνητικής δημοσιογραφίας, για να δείξει τον δρόμο που οδηγεί στην αλήθεια. Kάθε Τρίτη στις 23:30, το «Special Report» έρχεται με τον Τάσο Τέλλογλου, τον Αντώνη Φουρλή και τη Μαρία Σαράφογλου.

LOCKDOWN ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ;

Τον περασμένο Απρίλιο, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προέβλεψε ότι η ύφεση στην Παγκόσμια Οικονομία, εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, θα θύμιζε πολύ αυτήν του Κραχ του 1929. Μία εβδομάδα μετά τη λήψη περιοριστικών μέτρων κίνησης για δεύτερη φορά μέσα στο 2020, οι Έλληνες επιχειρηματίες μετρούν τις πληγές τους. Ένας καταστηματάρχης, μία ιδιοκτήτρια εστιατορίου και ο ιδιοκτήτης του θρυλικού κινηματογράφου «ΑΣΤΥ» μιλούν στον Αντώνη Φουρλή για τις επιπτώσεις των νέων μέτρων στη λειτουργία των επιχειρήσεών τους και τους φόβους τους για το επόμενο διάστημα. Η κάμερα της εκπομπής καταγράφει, όμως, και το οριστικό «λουκέτο» σε ένα κατάστημα του κέντρου, μετά τη δύσκολη απόφαση του ιδιοκτήτη να διακόψει τη δραστηριότητά του. Ο καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης και πρώην υπουργός Οικονομικών, Νίκος Χριστοδουλάκης, εξηγεί στο «Special Report» πως η νέα κανονικότητα μετά την πανδημία δεν θα θυμίζει σε τίποτα το πρόσφατο παρελθόν.

Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

Το «Special Report» ερευνά το παρασκήνιο της δημοπρασίας ενός πίνακα στο Λονδίνο, που σταμάτησε την τελευταία στιγμή, και ξετυλίγει το νήμα της κληρονομιάς ενός από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες ζωγράφους, του Γιάννη Σπυρόπουλου. Βραβευμένος από την UNESCO, είδε όσο βρισκόταν εν ζωή τα έργα του να εκτίθενται σε μερικά από τα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου, αλλά και να δημοπρατούνται για διόλου ευκαταφρόνητα ποσά. Τι συνέβη, όμως, με το έργο του μετά τον θάνατό του; Ο Τάσος Τέλλογλου, σε μια πολύμηνη έρευνα, συναντά παλιούς φίλους και λάτρεις των έργων του καλλιτέχνη, που «ζωγραφίζουν» με μελανά χρώματα την ιστορία της συνέχισης του έργου του.

*Τα γυρίσματα της έρευνας για τον ζωγράφο Γιάννη Σπυρόπουλο ξεκίνησαν πριν την έλευση της πανδημίας στη χώρα μας.

«Special Report» - Κάθε Τρίτη, στις 23:30, στον ΑΝΤ1

