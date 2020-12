Life

Η Σαρλότ Γκενσμπούρ για τον ρόλο της στο “Exposure” (βίντεο)

Τι λέει η κόρη του διάσημου καλλιτεχνικού ζευγαριού για την συμμετοχ΄της στην ασπρόμαυρη ταινία μικρού μήκους.

Η Σαρλότ Γκενσμπούρ έχει αποδείξει ότι ξέρει ένα δυο πράγματα για το υψηλού επιπέδου στυλ στη μεγάλη οθόνη. Η κόρη της ηθοποιού Τζέιν Μπίρκιν και του τραγουδιστή Σερζ Γκενσμπούρ – δύο εμβληματικών προσωπικοτήτων του στυλ – έχει στο ενεργητικό της κάποιες από τις πιο στυλάτες ταινίες των τελευταίων δύο δεκαετιών: «The Science of Sleep», «I'm Not There» και «Melancholia».

Ο πιο πρόσφατος ρόλος της είναι στο «Exposure», μια μικρού μήκους ασπρόμαυρη ταινία που σκηνοθέτησε ο Φαμπιέν Μπαρόν (Fabien Baron) για την καμπάνια της κολεξιόν F/W20 γνωστού οίκου οικιακών ειδών. Σε αυτήν, υποδύεται μια φωτογράφο η οποία, όλη τη μέρα, εμμονικά πατά το κλικ της φωτογραφικής μηχανής.

Το ταινιάκι ξεκινά με τη Σαρλότ να ξυπνά στο σκεπασμένο με λευκά κλινοσκεπάσματα κρεβάτι, να αρπάζει την SLR φωτογραφική μηχανή για να τραβήξει φωτογραφίες του εαυτού της όπως αυτός φαίνεται στον καθρέφτη που είναι στο ταβάνι. Μετά, σουλατσάρει μέσα στο ρουστίκ σπίτι της, στο οποίο υπάρχει πλειάδα καθρεφτών, βλέποντας το είδωλο του εαυτού της. Στον χώρο που χρησιμεύει ως φωτογραφικό της στούντιο, ασχολείται με τις φωτογραφίες που έχει τραβήξει.

Ο Μπαρόν αλλάζει πλάνο και βλέπουμε την Γκενσμπούρ να περπατά στην Praia da Adraga στην Πορτογαλία, όπου μέσα από την οθόνη της κάμεράς της εντοπίζει μια φιγούρα πάνω στους βράχους να κοιτά την ανεμοδαρμένη ακτή. Γρήγορα σηκώνει την κάμερα να τραβήξει μια σειρά φωτογραφίες πριν η μυστηριώδης φιγούρα εξαφανιστεί. Γυρίζοντας σπίτι και εμφανίζοντας το φιλμ, συνειδητοποιεί ότι, στην πραγματικότητα, η φιγούρα ήταν αυτή η ίδια.

Αντί να παρουσιάζει εμφανώς την επίπλωση, ο Γάλλος σκηνοθέτης διακριτικά χρησιμοποιεί κομμάτια από την κολεξιόν για να τονίσει το κλίμα. Όπως σημειώνει το Harper's Bazaar, το «Exposure» είναι μια ταινία για την ταυτότητα και πώς αυτή φανερώνεται μέσα από τον φακό ενός φωτογράφου – συναίσθημα που ισχύει και στο πώς στολίζει κανείς το εσωτερικό του σπιτιού του.